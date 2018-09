Depois de três anos em queda, receitas globais dos casinos voltam a crescer

Durante o ano de 2017, as receitas globais das empresas do sector do jogo registaram um total de 268,01 mil milhões de patacas, o que significa que, após três anos seguidos em queda, os casinos recuperam com um crescimento de 18,7% face a 2016. Só em receitas provenientes directamente do jogo, as operadoras fizeram 266,54 mil milhões.

Em 2017, as receitas globais das empresas que exploravam actividades do jogo cresceram face ao ano anterior, algo que já não acontecia desde 2014. Desta feita, as empresas do sector registaram um aumento anual de 18,7%, para os 268,01 mil milhões de patacas, indica a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos no relatório do inquérito ao sector do jogo relativo a 2017. Grande parte desta fatia tem a ver directamente com as receitas provenientes do jogo, que somaram 266,54 mil milhões de patacas e tiveram um aumento de 18,9% face a 2016. Já os sectores da restauração das operadoras tiveram um aumento na ordem dos 11,9%, registando agora 567 milhões de patacas em receitas. Em sentido contrário estão os juros recebidos, que caíram 10,9% comparativamente com o ano anterior e que em 2017 corresponderam a 147 milhões de patacas.

Não só as receitas aumentaram relativamente a 2016. Também as despesas globais do sector das actividades de jogo aumentaram e fixaram-se agora nos 114,89 mil milhões de patacas, com um crescimento de 18,5%. Mais de metade dos gastos das empresas (53%) tiveram a ver com compras de mercadorias, comissões pagas e ofertas a clientes, que atingiram 60,86 mil milhões de patacas, o que representa um aumento homólogo de 23%. As despesas de exploração foram, em 2017, de 27,94 mil milhões de patacas, aumentando 16,7% face ao ano anterior. Essas despesas de exploração têm sobretudo a ver com bens e serviços proporcionados gratuitamente a clientes, como é o caso de alojamento em hotéis e restauração. O sector registou ainda aumentos de 32,3% nas despesas em serviços de gestão e serviços contratados a terceiros, onde as empresas gastaram um total de 5,18 mil milhões de patacas, e também uma subida das despesas nos sectores do marketing e da publicidade na ordem dos 12%, tendo sido gastos 4,79 mil milhões de patacas. As despesas com pessoal foram, durante o ano passado, de 21,33 mil milhões de patacas, tendo aumentado 7,4% face ao ano anterior. Por fim, as despesas não operacionais do sector do jogo, como a depreciação e os juros pagos, tiveram um aumento de 30,5% e cifraram-se nos 4,76 mil milhões de patacas.

O relatório refere ainda o valor acrescentado bruto, indicador que contabiliza o valor total produzido pelo sector, que é agora de 179,07 mil milhões de patacas, registando um acréscimo homólogo de 17,6%. O excedente bruto registou um aumento de 19,1% face a 2016 e foi agora de 157,74 mil milhões de patacas, enquanto a proporção do excedente bruto atingiu 58,9%, com uma ligeira subida de 0,2%. No entanto, a formação bruta de capital fixo do sector do jogo decresceu significativamente (87,2%) comparativamente com 2016 e situou-se em 2017 nas 949 milhões de patacas, o que é explicado pela conclusão durante esse ano de várias instalações do turismo e do jogo de grande envergadura em 2016, justifica o relatório.