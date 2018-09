Aumenta número de jovens que recorrem a serviços de psiquiatria

Nos últimos três anos, os Serviços de Saúde têm registado um acréscimo do número de casos de crianças e jovens que recorrem ao Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar Conde de S. Januário (CHCSJ) e aos centros de saúde. A informação foi avançada por Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, durante uma sessão de partilha sobre saúde mental dos jovens, indica um comunicado do organismo, organizada em conjunto com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), no passado sábado.

O evento de sábado teve por objectivo assinalar o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, determinado, desde 2003, para o dia 10 de Setembro, pela Organização Mundial da Saúde e a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio. Na sessão, Lei Chin Ion apontou que ajudar os jovens a entender a gravidade da depressão, aumentar a consciencialização da sociedade, do pessoal docente e dos monitores da escolas e permitir que os pais detectem sinais de doença mental nos seus filhos são medidas eficazes para prevenir a depressão e reduzir o número de casos de suicídio.

Durante o primeiro semestre deste ano foi implementado o mecanismo de prevenção conjunta de quatro níveis para os serviços de saúde mental. O primeiro nível, explica a nota dos Serviços de Saúde, são os serviços comunitários, o segundo nível são serviços específicos para instituições sem fins lucrativos, o terceiro nível destina-se aos serviços prestados nos centros de saúde e o quarto nível refere-se aos serviços de psiquiatria do CHCSJ.

De acordo com dados oficiais, entre Janeiro e Março deste ano, os Serviços de Saúde registaram 12 suicídios, o que corresponde a uma diminuição de 20% em comparação com o período homólogo. Por outro lado, entre Janeiro e Julho deste ano, registaram-se 13 casos de jovens, com idade inferior a 18 anos, que tentaram suicidar-se ou auto-mutilar-se e que recorreram ao Serviço de Psiquiatria do CHCSJ. Em comparação, no ano passado tinham-se registado 15 casos.