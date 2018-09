Areal de Hác Sá volta a receber emoções do râguebi

O Clube de Râguebi de Macau está novamente a organizar o torneio anual dedicado à modalidade na praia de Hác Sá. À semelhança de iniciativas anteriores, a edição deste ano contará com seis equipas femininas e oito masculinas, que irão disputar os principais troféus nas respectivas categorias ao longo do próximo sábado. No final haverá uma ‘pool party’ na piscina do Hotel Roosevelt.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Depois de um ano de interregno, devido ao tufão Hato, a competição de râguebi no areal da praia de Hác Sá está de regresso este ano como um novo evento marcado para sábado. Segundo explicou Ricardo Pina ao PONTO FINAL, esta edição irá seguir a mesma fórmula de edições anteriores, contando para isso com seis equipas femininas e oito masculinas, duas delas compostas por atletas locais, “o que é sempre bom porque temos muita gente”, disse o presidente Clube de Râguebi de Macau.

“É mais ou menos o mesmo número de equipas porque temos sempre o problema do tempo. Estamos dependentes da luz da praia, e portanto ou poríamos dois campos para jogar em simultâneo, ou então não dá. Não nos podemos esquecer que as equipas vêm de Hong Kong e da China no mesmo dia”, acrescentou Ricardo Pina.

A competição irá decorrer entre as 11 e as 18 horas, e dividir-se-á em dois torneios, um masculino e outro feminino. Nas senhoras, as seis equipas irão ficar separadas em dois grupos, disputando-se posteriormente as meias-finais e a final, enquanto que nos homens estarão duas taças em disputa, a Cup e a Plate, consoante as classificações dos respectivos grupos. No final haverá uma ‘pool party, na piscina do Hotel Roosevelt, onde será feita a entrega dos troféus.

Em jeito de balanço ao progresso da modalidade ao longo do ano, Ricardo Pina lamentou o problema da disponibilidade de campos para a prática do râguebi, mostrando-se, por outro lado, bastante satisfeito com o progresso dos escalões jovens. “Estamos a apostar mais nas crianças e aí os Macau Bats, que são um clube afiliado à nossa associação, têm feito um trabalho espectacular. Estamos agora inscritos para participar na vertente sub12 no primeiro torneio de râguebi organizado pela federação japonesa, e os miúdos vão jogar ao Japão”, concluiu o presidente do Clube de Râguebi de Macau.