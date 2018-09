Aplicação de transportes de passageiros em motociclos vence Startup Weekend

O vencedor da Startup Weekend foi a RUSH!, uma aplicação de transporte de passageiros em motociclos, semelhante à Uber. Ao PONTO FINAL, Wini Cheong, membro da equipa vencedora, disse que a intenção é dar continuidade ao projecto.

A RUSH!, uma aplicação de transporte de passageiros em motociclos, foi a vencedora da primeira edição da Startup Weekend. Ao PONTO FINAL, Wini Cheong, membro da equipa vencedora, explicou que a ideia surgiu quando os quatro empreendedores se aperceberam de um problema comum entre si – os transportes de Macau. Wini Cheong disse que a sua equipa tenciona dar continuidade ao projecto assim que se assegurar que não existem impedimentos legais.

“Nós sabemos que um problema muito sério enfrentado pelas pessoas de Macau são os transportes, porque não podem realmente usar os autocarros porque estão sempre cheios e nos táxis são rejeitados ou recebem um mau serviço e quem conduz não consegue encontrar estacionamento”, começou por explicar Wini Cheong, organizadora de eventos e casamentos. “Por isso nós pensamos numa aplicação cujo conceito é semelhante ao da Uber mas com motociclos”, acrescentou.

A diferença entre a Uber e a RUSH!, explica Wini Cheong, é que a aplicação local utiliza apenas motociclos. Distinção esta que, para a equipa vencedora, pode ser bastante significativa no momento de lançar a aplicação em Macau. “Um dos participantes da nossa equipa fez alguma pesquisa antes e, em termos legais, a Uber não é legal porque está na lei que não é legal realizar transacções num carro, mas não diz que isto é aplicável a motociclos”, afirmou a empreendedora.

“Nós temos como público-alvo indivíduos, estudantes e turistas aventureiros e oferecemos um serviço personalizado. Por exemplo, se for uma mulher e pedir uma viagem, nós filtramos por género e arranjamos uma condutora”, explicou Wini Cheong. A aplicação pode ainda filtrar por outras preferências como o modelo de motociclos que o cliente quer. Para aumentar as fontes de rendimento, a RUSH! oferece ainda viagens aos clientes que escolherem lojas que aparecem no mapa da aplicação e que pagaram pela publicidade e, a pensar nos dias de tempestade, será ainda disponibilizado um serviço de entregas.

Após a apresentação do projecto na final da Startup Weekend, que culminou na noite de domingo após três dias intensivos, alguns investidores mostraram-se interessados em investir na RUSH!, disse Wini Cheong. “Primeiro temos que pensar em todos os possíveis problemas e depois consultar um advogado para saber se é mesmo legal. Se tudo correr bem, vamos elaborar uma proposta detalhada, procurar investidores e talvez lançar isto”, afirmou a empreendedora.

Ao PONTO FINAL, Stephanie Chang, uma das organizadoras da Startup Weekend, que na sua edição inaugural foi direccionada às mulheres empreendedoras, disse que o evento contou com cerca de 30 participantes e apenas três homens.