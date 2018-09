Sulu Sou quer encarregados de educação na administração das escolas

O deputado Sulu Sou questionou a falta de encarregados de educação nos conselhos de administração das escolas, dizendo que essa presença iria beneficiar os alunos. Para o deputado, Macau ficou parado na fase em que os encarregados de educação participam apenas em aspectos como visitas de estudo, actividades educativas ou cerimónias.

Numa interpelação escrita remetida ao Governo, o deputado Sulu Sou questionou a fraca presença dos encarregados de educação nos conselhos de administração das escolas. O deputado escreve que, de acordo com a lei de Bases do Sistema Educativo Não Superior, “a administração da escola deve ser assegurada com a participação dos encarregados de educação”. “Os encarregados de educação devem poder ter lugares na composição do conselho de administração da escola”. Sulu Sou toma como referência Hong Kong, que, em 1993, criou a Comissão de Cooperação Casa-Escola, fazendo com que fosse normal que, na administração das escolas, encarregados de educação, professores e até ex-alunos ocupassem lugares administrativos.

Em Macau, diz o deputado, a cooperação entre escolas e famílias é como se não existisse. “Gostaria de perguntar como é que o Governo vai regular as escolas no sentido de implementar os direitos dos encarregados de educação, cuja lei lhes atribui a participação na administração da escola e de que forma é que os encarregados de educação podem fazer parte do processo?”, questiona Sulu Sou.

“Olhando para as zonas desenvolvidas à volta, independentemente de o conselho de administração da escola ser uma organização de decisão ou consultiva, todos os encarregados de educação podem ser seus membros, para que o conselho possa olhar pelos interesses dos encarregados de educação e dos alunos”, refere Sou, questionando: “Gostaria de perguntar ao Governo se considera fazer uma reflexão e alterar os artigos relacionados no sentido de os encarregados de educação poderem dedicar-se aos trabalhos do conselho de administração?”.

Num segundo ponto, Sulu Sou indica que o Centro de Actividades Educativas da Taipa pretendia criar uma plataforma de cooperação entre famílias e escolas. No entanto, os trabalhos relacionados com esta cooperação não vão continuar. O deputado pergunta ao Executivo “como é que vai aproveitar este enquadramento administrativo e as plataformas dos órgãos subordinados para promover os assuntos relacionados com a cooperação entre escolas e famílias?”. Na interpelação, o deputado diz que Macau ainda está parado na fase onde os encarregados participam só nas actividades relacionadas com visitas de estudo, actividades educativas ou cerimónias de graduação, por exemplo. “É necessário promover a participação dos encarregados de educação na administração das escolas”, refere.

O deputado falou ainda sobre as notícias negativas que têm sido conhecidas sobre determinadas situações em instituições de ensino: “Nos últimos anos têm saído de forma contínua notícias negativas sobre algumas escolas. Por exemplo, há escolas suspeitas de uso indevido de fundos, casos de assédio e agressão sexual ou ‘bullying’ colectivo. Gostaria de perguntar como se garante o direito de os pais terem conhecimento dos assuntos e o direito de participarem na prevenção, acompanhamento dos incidentes e outros assuntos administrativos da escola?”. A participação dos pais na vida escolar “ajuda ao seu crescimento saudável” dos filhos, apontou ainda Sulu Sou.