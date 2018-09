Processo administrativo da Faculdade de Medicina da MUST concluído este ano

Encontra-se em curso o processo administrativo de estabelecimento de uma Faculdade de Medicina na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), cujo resultado será divulgado pelo Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) no final deste ano, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. De acordo com Liu Liang, presidente da MUST, os trabalhos iniciais do estabelecimento da Faculdade de Medicina já terminaram, tendo sido contratado um corpo docente que inclui professores das várias cidades da Grande Baía.

De acordo com um comunicado do gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam afirmou que foram já ouvidos os pareceres dos académicos e peritos para o estabelecimento da Faculdade de Medicina da MUST, cujo processo administrativo se encontra ainda em curso. Em Abril de 2017, Manson Fok, director da Faculdade de Ciências da Saúde da MUST, disse esperar receber candidaturas para a Faculdade de Medicina a partir de Setembro deste ano, assegurando, na altura, que estavam terminados os trabalhos de preparação do programa do curso.

Em comunicado, a MUST indicou que três mil novos alunos se matricularam na universidade para este ano lectivo, dos quais dois mil se inscreveram em cursos de licenciatura e outros 1.300 em cursos de mestrado. Durante a cerimónia de abertura do ano lectivo, que decorreu no passado sábado, Alexis Tam atribuiu a Martin Chalfie, laureado com o Nobel da Química em 2008, o grau de doutor ‘honoris causa’.

Sobre os litígios laborais entre a empresa Surf Hong e cerca de duas dezenas de nadadores-salvadores, que levou ao encerramento de duas piscinas públicas, Alexis Tam afirmou ter exigido ao Instituto do Desporto (ID) que agilizasse a resolução do problema através da contratação temporária de nadadores-salvadores. De acordo com a mesma nota, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura disse ter exigido à Surf Hong que cumprisse as suas responsabilidades contratuais, sendo que, no caso de não cumprimento das mesmas, o ID irá iniciar procedimentos legais contra a empresa.

Em relação à intenção do Instituto Politécnico de Macau (IPM) de recontratar o seu ex-presidente como professor a tempo parcial, Alexis Tam afirmou não ter recebido ainda qualquer pedido neste sentido, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Lei Heong Iok reformou-se no mês passado ao fim de quase duas décadas na presidência da instituição. Segundo um comunicado oficial, o secretário considerou “viável” a recontratação do académico, uma vez que tal está previsto nos diplomas legais e estatutos do IPM. C.V.N.