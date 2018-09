Moda de Macau quer sair da “bolha”

A moda de Macau subiu à ribalta na sexta-feira no Centrestage de Hong Kong com um desfile que reuniu 12 criadores da cidade. A participação num dos principais eventos de moda da Ásia é vista como um primeiro passo para entrar em outros mercados, sobretudo na China continental.

Texto: Vítor Quintã

Fotografia: Eduardo Martins

“Queremos realmente sair da nossa bolha onde estamos confortáveis e ver se há outros mercados para nós”, diz Isabella Choi, a designer responsável pela Nega C., uma das 12 marcas de Macau seleccionadas para participar no Centrestage Hong Kong. Durante quatro dias o evento internacional de moda reuniu na cidade vizinha cerca de 230 criadores vindos de mais de 20 países e territórios. Macau esteve em destaque na sexta-feira, graças a um desfile dedicado ao melhor que se faz na cidade. Para a maioria dos designers locais, foi também uma oportunidade para abrir as asas e traçar novos destinos.

“O Centrestage deu-me a possibilidade de contactar com muitos compradores, aqui de Hong Kong e da China continental, mas também do Dubai e da Turquia”, diz Kitty Ng, a designer por detrás da marca La Mode Désir. “Conhecemos muitos compradores vindos do estrangeiro, por exemplo da Índia e do Dubai”, confirma Kris Chan, um dos parceiros da marca I.N.K. “Eles pediram o nosso catálogo e disseram que os nossos preços e o nosso estilo são muito adequados para o mercados deles”, diz o designer, que admite ter ficado “muito surpreendido”. Afinal, actualmente a I.N.K. só vende para Taiwan e a China continental. A moda de Macau começa agora a coleccionar novos carimbos no passaporte. “Vendemos mesmo agora a nossa primeira encomenda para a Amazon na Europa e para a Celadon”, uma plataforma norte-americana, diz Alvin Fung, um dos responsáveis da marca ANIFA.

Eduardo MartinsAinda assim, para a maioria dos designers de Macau o futuro passa mesmo pelo interior da China. A ANIFA está actualmente a montar a sua própria loja no WeChat, a mais popular rede social chinesa, diz Alvin Fung. Por outro lado, os sócios estão a ponderar abrir portas em Macau ou em Hong Kong, cidades que só no ano passado receberam mais de 77 milhões de visitantes do continente. Isto porque “para construir uma marca é preciso ter uma presença na Internet e nas ruas, senão o cliente não vai perceber o verdadeiro valor ou história da marca”, explica o criador.

Vincent Cheang, cuja marca Worker Playground já teve lojas em Chengdu e na capital chinesa, Pequim, discorda. “Agora as pessoas estão sempre a comprar tudo através da Internet”, sublinha o designer. Para Vincent, a emergência do comércio electrónico abriu novas oportunidades para escapar à ‘bolha’ da RAEM. “Não vale a pena ter medo de Macau ser um mercado pequeno demais. Uma marca independente como a nossa tem sempre um grupo restrito de possíveis clientes, mas através da Internet de repente já não são assim tão poucos”, explica o criador.

Meia-hora na ribalta

O Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (CPTTM) começou a preparar a participação da cidade no Centrestage Hong Kong, com o patrocínio do Instituto Cultural, “logo depois do Ano Novo Chinês”, recorda a subdirectora-geral executiva, Victoria Alexa Kuan Chan. Responsáveis do Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong (HKDTC, na sigla inglesa), que organiza o evento, vieram mesmo a Macau para uma actividade de promoção junto dos designers locais. “Nós ajudamo-los com o trabalho administrativo e a logística mas foram eles que tiveram que se inscrever”, sublinha Victoria.

No total, 15 designers e marcas de Macau candidataram-se ao Centrestage deste ano e 12 foram seleccionados por um comité que inclui executivos da indústria da moda de Hong Kong, académicos e imprensa, explica Shuen Ka Hung. “Eles só aceitam 200 e tal expositores e quase 5 por cento vêm de Macau”, sublinha o director-geral executivo do CPTTM. “Creio que só isto já significa que a participação deste ano foi um sucesso”, defende o governante.

Após a selecção, o desfile de sexta-feira tornou-se a principal meta. “Os designers têm estado a preparar este momento talvez há meio ano”, diz Ka Hung. Um longo rio que desaguou num desfile de meia-hora, em que cada marca pôde mostrar seis das suas criações. “Claro que gostaria de poder ter mostrado mais”, confessa Vincent Cheang. “Seis é pouco, é só uma pequena parte do nosso estilo”, diz o designer da Worker Playground. “O desfile tem apenas meia-hora mas há muita imprensa presente e um único meio de comunicação social pode levar uma marca a uma enorme audiência”, sublinha Victoria Kuan Chan.

O Centrestage “é um dos eventos de moda mais influentes da Ásia”, refere a responsável do CPTTM. A organização “é muito forte” no que toca à ligação entre os designers e os distribuidores, diz Victoria. O HKDTC “estuda a marca, as suas características e encontra compradores que sejam adequados”, explica a subdirectora-geral executiva do CPTTM. Um trabalho que já deu frutos para a Nega C. “Conhecemos alguns potenciais compradores que se encaixam nos nossos requisitos. Não queremos produzir em massa, queremos distribuidores que procurem criações únicas”, diz Isabella Choi.

Por outro lado, acrescenta Victoria Kuan Chan, “é uma excelente oportunidade” para os designers tirarem fotos das suas colecções com modelos, maquilhagem e iluminação profissionais. “Estas imagens são vitais para a promoção de uma marca”, explica a dirigente. Aliás, tanto os responsáveis do CPTTM como os designers sublinharam que a prioridade para o Centrestage não foi fechar negócios mas sim divulgar as criações e fazer contactos. A marca Clássico Moderno, por exemplo, organizou um evento só para compradores, “para poderem ver mais estilos e também as possíveis combinações entre diversas criações”, diz o designer Victor Lao. “Uma designer disse-nos que um potencial comprador veio falar com ela três vezes. Este é um local para estabelecer contactos e criar relações, para os distribuidores fazerem pesquisa de mercado, pode não ser o sítio certo para fazer encomendas”, diz Victoria.

Vincent Cheang é um participante regular neste tipo de eventos internacionais desde 2012 e acredita que as relações que se criam podem ajudar de formas inesperadas. “Este ano estou a colaborar com a Shark Watches”, uma marca norte-americana de relógios com presença na Amazon, disse o líder da Worker Playground. “Eu desenho os relógios e eles produzem-nos, juntamente com um série de outros acessórios”, explica o criador. Também Chantelle Cheang encontrou uma alternativa para promover a sua marca de roupa, Chavin, a ligação ao cinema. Nos últimos sete anos a designer local colaborou com filmes de Portugal, Hong Kong, China continental e até em “Now You See Me 2”, uma produção da indústria de Hollywood filmada em Macau.

Combinações à Macau

Kitty Ng, que ensinou design de moda no CPTTM e no Instituto Politécnico de Macau durante mais de 30 anos, olha com orgulho para os stands das jovens de Macau e confessa: “Algumas delas foram minhas alunas e até as ajudei na preparação” para o Centrestage. Quando a veterana costureira começou a aventurar-se a criar as suas próprias peças, “ninguém conhecia Macau, tive que aprender como apresentar a cidade”, recorda a designer da La Mode Désir. A situação tem mudado e na edição do ano passado do Centrestage Hong Kong houve mesmo duas marcas de Macau entre as 20 mais populares, sublinha Shuen Ka Hung.

Alvin Fung acredita que a multiculturalidade da cidade pode ser uma enorme vantagem. “O nosso design é de Macau e queremos mostrar às pessoas o melhor de Macau, porque temos uma cultura muito rica, uma mistura das culturas ocidental e chinesa”, garante o sócio da ANIFA. Mesmo a I.N.K., que se especializa em moda casual, com influências ‘punk’, não esqueceu a singularidade da cidade. Kris Chan sorri enquanto, num gesto de mágico, vira as mangas de um casaco de tons metálicos para revelar a bandeira da RAEM estampada a preto e branco.

Também a Chavin procura conjugar um estilo “mais ocidental” e tecidos como a ganga com pormenores e técnicas chinesas de costura e bordado. Para a colecção apresentada no Centrestage, ao som da cantora folk chinesa Sa Ding Ding, Chantelle Cheang inspirou-se nas máscaras da ópera chinesa e na dinastia Qing, cujo visual está actualmente na moda na China continental graças ao sucesso da novela “Story of Yangxi Palace”. O crescente interesse dos ocidentais na cultura chinesa tem-se traduzido também numa maior procura por design de moda ‘made in China’, explica a criadora.

Por outro lado, defende Alvin Fung, também os consumidores chineses “estão cada vez mais interessados” em design “original” de traço chinês, como se vê pelo sucesso da Shanghai Tang, uma marca de moda de luxo de Hong Kong. “Antigamente não era assim, as pessoas achavam que tudo o que era feito na China não tinha qualidade”, lamenta o sócio da ANIFA. “Eu creio mesmo que esta é a melhor altura para tentar lançar uma marca de moda na China continental”, diz o criador.