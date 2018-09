Arquitectos contra construção de escritórios dos Serviços de Alfândega na Barra

Arquitectos ouvidos pelo PONTO FINAL mostraram-se contra a utilização de um terreno na Barra para escritórios dos Serviços de Alfândega, defendendo a promoção da vertente cultural e turística daquela zona.

Catarina Vila Nova

A apresentação da planta de condições urbanísticas de um terreno na Barra destinado à construção de escritórios dos Serviços de Alfândega gerou discussão na última reunião do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU), com o arquitecto Rui Leão a considerar que este projecto vai contra o plano pensado para aquela zona. Ao PONTO FINAL, Rui Leão explicou que se estava a referir a um plano encomendado pelas Obras Públicas para a reconversão da zona da Barra, no qual estava incluída uma ligação pedonal entre o Templo de A-Má e a Fortaleza de Nossa Senhora do Bom Parto. Contactados por este jornal, os arquitectos João Palla e Francisco Vizeu Pinheiro manifestaram opiniões concordantes com as de Rui Leão, no sentido de uma maior aposta da Barra como zona turística, enquanto que o arquitecto Mário Duque afirmou não estranhar a construção de escritórios dos Serviços de Alfândega naquela área.

“Estava a fazer referência a um plano que as Obras Públicas encomendaram há uns anos para a reconversão da zona da Barra como zona patrimonial, o qual previa que uma das grandes apostas urbanísticas era um eixo pedonal que ligava o Templo da Barra ao Forte do Bom Parto e que passava exactamente pela Doca de D. Carlos”, revelou Rui Leão. Este plano, acrescentou o arquitecto, “centrava na Doca de D. Carlos esse eixo pedonal que ligava o Porto Interior a Nam Van”. E entende Rui Leão que a construção dos escritórios dos Serviços de Alfândega naquele local pode inviabilizar este projecto? “Da maneira como está feita a PCU [planta de condições urbanísticas] pode inviabilizar, porque permite que a construção ocupe tudo e não mantenha nenhuma ligação entre a zona Sul e a zona Norte da Doca”.

De acordo com a planta de condições urbanísticas do terreno em causa, apresentado na última reunião do CPU, os Serviços de Alfândega estão autorizados a construir até à linha de água de dois lados da Doca de D. Carlos. “Aquele terreno pode ser construído até ao limite da doca, o que vai inviabilizar a forma como sempre esteve historicamente, que é um espelho de água quadrado com um passeio largo à volta da muralha. Inviabiliza toda a circulação e qualificação da zona da Barra”, alertou Rui Leão.

“EU NÃO CREIO QUE A EFICÁCIA ADMINISTRATIVA DEPENDA DE ESTAR MAIS PERTO DA ÁGUA OU DA TERRA”

A informação de que o terreno, localizado entre a Travessa do Petróleo e a Travessa do Gelo, será destinado à construção de escritórios foi avançada na última reunião do CPU, não constando na respectiva planta de condições urbanísticas, onde surge apenas a finalidade de “instalações dos Serviços de Alfândega”. Para João Palla, esta designação é vaga e “permite muitas interpretações”. “É incorrecto pensar no uso terciário de uma zona que tem tendência para o turismo cultural e para as indústrias criativas. A transformação das Oficinas Navais pelo IC [Instituto Cultural] num pólo de exposições marca o início dessa vontade que agora o CPU quer obstruir”, afirmou o arquitecto.

Também Vizeu Pinheiro sublinhou a vertente turística da zona da Barra, defendendo que “os escritórios não têm que estar à beira-mar”. “Aquela zona já é uma zona turística. Tem ali a Pousada de S. Tiago, o Templo de A-Má, o Quartel dos Mouros, edifícios e zonas que são de grande relevância histórica para Macau, portanto deve ser uma zona mais de esplanada e de convívio à beira-mar”, afirmou o arquitecto. “Eu não creio que a eficácia administrativa dependa de estar mais perto da água ou da terra. Depende das mentes e das ideias, portanto, esses escritórios podem estar a quilómetros de distância”, atirou.

Já Mário Duque disse não estranhar que naquela zona sejam construídos escritórios dos Serviços de Alfândega, recordando que “ali sempre estiveram uma série de edifícios associados à administração marítima de Macau”. Ainda assim, o arquitecto defende a necessidade da reestruturação do local. “Reestruturar mas com alguma contemporaneidade, e contemporaneidade não é fazer aquilo tudo moderno. É simplesmente compreender que existem ali pré-existências com significado que hoje em dia não são utilizadas da mesma maneira e que têm que ser recicladas de alguma forma valorativa”, afirmou.

RELEMBRADA LIGAÇÃO COM WAN CHAI

Na última reunião do CPU, o conselheiro Ieong Tou Hong sugeriu que o terreno atribuído aos Serviços de Alfândega na Barra fosse utilizado para criar uma ligação com Wan Chai, interrompida desde Janeiro de 2016. Esta passagem consta do Acordo-quadro de Cooperação Guangdong-Macau, divulgado em 2011, que previa a realização de “um estudo de viabilidade sobre o desenvolvimento de uma passagem sub-fluvial para peões entre Wanzai [Wan Chai], em Zhuhai, e a estação da Barra do Metro Ligeiro de Macau”.

A avançar-se com esta ligação, Rui Leão argumenta que “faria todo o sentido” que o lote dos Serviços de Alfândega se destinasse à construção de um edifício transfronteiriço. “Aquele sítio, para uma fronteira secundária, era bastante bom porque tinha ali infra-estruturas de transportes de massas mesmo ao lado”, considerou o arquitecto, referindo-se ao Centro Modal de Transportes da Barra, cuja obra, adjudicada em Dezembro de 2014, se encontra ainda a decorrer. “Tendo esse destino faria sentido não ser um edifício mais público ou mais cultural porque era uma mais valia a articulação que ele poderia ter com as infra-estruturas de transportes dentro de Macau”, defendeu.