Alexis Tam defende continuidade de Leong Vai Kei no cargo de subdirectora da DSEJ

O mandato de Leong Vai Kei como subdirectora da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude terminará no final do próximo mês e Alexis Tam afirmou já que pretende manter a dirigente no cargo. Também Lou Pak Sang, director da DSEJ, defendeu que Leong Vai Kei tem condições para continuar no cargo.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Alexis Tam manifestou vontade de apoiar a continuidade de Leong Vai Kei no cargo de subdirectora da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), indica um comunicado do gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. O mandato da dirigente irá terminar no final do próximo mês mas, segundo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a DSEJ ainda não emitiu qualquer pedido ao secretário para a continuidade no cargo de Leong Vai Kei. Também Lou Pak Sang, director da DSEJ, defendeu que Leong Vai Kei tem condições para se manter no cargo, de acordo com a Rádio Macau.

A comissão de serviço de Leong Vai Kei irá terminar no final do próximo mês e Alexis Tam afirmou já que tenciona manter a subdirectora da DSEJ no cargo, por comissão de serviço. De acordo com um comunicado oficial, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura sublinhou que a dirigente exerce funções no organismo “há mais de uma década”, tendo desempenhado funções como técnica superior, chefe de divisão e chefe de departamento. O governante afirmou ainda que Leong Vai Kei “possui vasta experiência na administração pública, com grande destaque no trabalho e boas habilitações académicas”, indica a mesma nota.

Em meados de Agosto, Leong Vai Kei referiu-se à homossexualidade como uma doença e algo que requer um diagnóstico clínico. Posteriormente, a subdirectora da DSEJ procurou corrigir as suas declarações, afirmando que estava a pensar em disforia de género quando se referiu à homossexualidade nestes termos. Contudo, a dirigente manteve considerações originalmente proferidas, nomeadamente, que os jovens não têm capacidade para discernir a sua orientação sexual. Leong Vai Kei afirmou ainda que, de acordo com a sociedade local, “os homens não gostam que a sua futura mulher tenha tido relações sexuais antes do casamento”, e que, a partir dos 16 anos, os jovens são imputáveis e podem ser presos se tiverem relações sexuais.

Apesar destas declarações, também o director da DSEJ afirmou que Leong Vai Kei tem condições para se manter no cargo, de acordo com a Rádio Macau. “A subdirectora Leong tem muita experiência de trabalho e nós reconhecemos muito a capacidade que demonstra no exercício das suas funções. Tanto como chefe de divisão, como chefe de departamento, contribuiu imenso para os nossos trabalhos e tem mantido um bom relacionamento com as escolas”, disse Lou Pak Sang, citado pela emissora.

O dirigente disse ainda que Leong Vai Kei foi mal interpretada quando, em declarações aos jornalistas, disse que os alunos confusos com a sua orientação sexual podem receber acompanhamento clínico. “Quero esclarecer que a subdirectora nunca disse que a homossexualidade é uma doença. O que ela disse foi que se um aluno não souber definir a sua identidade sexual pode pedir apoio e esse caso pode ser transferido para um clínico”, afirmou o director da DSEJ, escusando-se a comentar a posição de Leong Vai Kei sobre a possibilidade dos jovens com 16 anos poderem ser presos por terem relações sexuais.

ESCOLAS COM MAIS PROCURA VÃO TER PRIORIDADE NO TERRENO DO CANÍDROMO

Lou Pak Sang falava aos jornalistas à margem de uma reunião do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior, durante a qual assegurou que as escolas da zona Norte com mais procura vão ter prioridade nos planos do Governo para o terreno do Canídromo. De acordo com a Rádio Macau, várias instituições já mostraram interesse no lote, sendo que, por enquanto, estão pensadas quatro escolas para aquele local. Em relação ao ensino do hino da República Popular da China em todas as escolas de Macau, Lou Pak Sang revelou que está a ser preparado um novo manual sobre os símbolos nacionais, que será também aplicado às instituições de ensino internacionais.

Durante a reunião de sexta-feira do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior foram apresentados novos materiais, ainda sem versão em português, para ensinar os alunos e os funcionários das escolas como agir em caso de desastres naturais. Foram também divulgadas as “Normas para a Verificação do Número de Horas em Actividades de Desenvolvimento Profissional do Pessoal Docente” e promulgadas as respectivas regras complementares, indica um comunicado da DSEJ.