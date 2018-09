Tribunal Judicial de Base absolve Jason Chao do crime de difamação

O Tribunal Judicial de Base decidiu absolver Jason Chao do crime de difamação por entender que não ficou provado que o director da Macau Concealers foi o autor dos artigos sobre assédio sexual na Universidade de Macau que implicavam Wang Jianwei.

Catarina Vila Nova

Jason Chao foi ontem absolvido do crime de difamação pelo qual respondia em tribunal, acusado por Wang Jianwei, antigo director do Departamento de Governação e Administração Pública da Universidade de Macau (UM). A juíza deliberou que não ficou provado que o activista e director da Macau Concealers tenha falhado em apurar a veracidade das acusações de assédio sexual de que era suspeito Wang Jianwei, nem que Jason Chao foi o autor dos artigos em causa. Em declarações aos jornalistas após ser conhecida a sentença, Jason Chao, que não compareceu à leitura do acórdão por se encontrar no Reino Unido, disse esperar que o seu caso sirva de exemplo para que as instituições de ensino em Macau não ocultem os casos de assédio sexual.

Na leitura da sentença, a juíza afirmou que não ficou provado que tenha sido Jason Chao a escrever os três artigos, datados de Janeiro de 2015, nos quais a Macau Concealers revelava acusações de assédio sexual envolvendo um professor da UM. Num dos textos, o docente em causa era identificado como “um indivíduo da Universidade de Macau, proveniente da China continental, não casado e director de um departamento”. Segundo testemunhou Kam Sut Leng, presidente da Associação Novo Macau e testemunha arrolada pela defesa, neste artigo a Macau Concealers estava a citar uma outra publicação.

A magistrada afirmou que “não é claro que competências tinha o arguido na Macau Concealers”, uma vez que apenas a versão impressa da publicação se encontra registada no Gabinete de Comunicação Social, mas não o portal online. Jason Chao vê este ponto como “uma falha técnica por parte do Ministério Público”. “A acusação estava a tentar acusar-me de abusar do poder de uma organização de media para difamar Wang Jianwei. Eu penso que, desta vez, o tribunal procurou evitar ofender algumas pessoas, pelo que tentou desviar a atenção para a falta de legislação dos novos media”, declarou o activista. “Foi uma tentativa da juíza de desviar a atenção do facto de que existia uma total falta de provas contra mim e materiais insuficientes para este caso ir para a frente”, afirmou.

Jason Chao entende que o tribunal “não quis determinar se as alegações de assédio sexual eram verdade”. “A juíza disse no veredicto que as alegações não puderam ser provadas ou refutadas. Por isso, a juíza absolveu-me a nível técnico e conscientemente declinou querer saber a verdade”, disse o activista. “Eu espero que este caso sirva como exemplo para a comunidade de Macau de que as escolas não podem continuar a esconder os casos de assédio sexual do público”, afirmou.

Segundo foi revelado durante a audiência de julgamento, a defesa pediu que os documentos da investigação interna da UM às alegações de assédio sexual que envolviam Wang Jianwei – assumidas pelo próprio numa declaração de Fevereiro de 2015 – fossem incluídas no processo. Este pedido obteve a discordância do Ministério Público (MP), pelo que o tribunal “alinhou com a acusação”, explicou Jason Chao. “O MP contestou estes pedidos. Disse que quer existam ou não factos substanciais, o caso diz respeito ao facto da Macau Concealers ter feito ou não o seu trabalho em verificar a verdade”, disse o director da publicação. “Para mim, a recusa da juíza em obter os documentos pode ser vista como uma forma de prejudicar a liberdade de expressão”.

Uma vez que a acusação esteve a cargo do MP e Wang Jianwei foi apenas a parte ofendida do processo e uma das testemunhas – não tendo pedido para ser assistente do mesmo – apenas o MP poderá recorrer da sentença ontem proferida. Wang Jianwei não quis prestar declarações após a leitura do acórdão e não respondeu aos pedidos de comentário do PONTO FINAL.