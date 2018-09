Maioria concorda com o conteúdo da Lei da Cibersegurança

Depois de recolhidas as opiniões dos sectores público e privado relativamente ao conteúdo proposto pelo Governo para a nova Lei da Cibersegurança, o gabinete do secretário para a Segurança divulgou ontem os resultados da consulta pública levada a cabo entre 11 de Dezembro de 2017 e 24 de Janeiro deste ano. Como conclusões, as autoridades revelam que a maioria concorda com as propostas e considera urgente a criação deste sistema de protecção informática.

A consulta pública para aferir com diversos meios dos sectores público e privado, que vão passar a ser supervisionados, a sua opinião acerca da Lei da Cibersegurança decorreu entre o dia 11 de Dezembro de 2017 e o passado dia 24 de Janeiro. Durante este período foram ouvidas mais de 700 opiniões e sugestões sobre o sistema de protecção de cibersegurança, o âmbito da sua aplicação, a composição e as funções da “comissão permanente para a cibersegurança” e a conservação dos registos. As autoridades ouviram o parecer de 38 operadores de serviços públicos, 149 operadores privados de infra-estruturas críticas e outros 529 membros do público em geral, através das sessões de consulta ou do site na internet para o efeito.

Depois de concluída a auscultação da sociedade, o grupo de trabalho responsável revelou agora o relatório. Relatório esse que indica que a larga maioria (87,45%) concorda que a criação de um sistema de protecção do género é necessária e até urgente e apenas 5,49% diz que este sistema é desnecessário. A grande maioria das pessoas refere que “a criação do sistema de protecção da cibersegurança poderá ajudar Macau a prevenir os ataques cibernéticos que possam causar impactos negativos no funcionamento da sociedade”, lê-se no relatório.

Um dos temas que levantou mais polémica acerca desta lei tem a ver com a definição de infra-estruturas críticas. Segundo o Governo, as infra-estruturas criticas referem-se ao património e aos sistemas e redes que se consideram relevantes para o interesse da sociedade, independentemente da natureza pública ou privada dos seus operadores, como é o caso dos sectores do abastecimento de electricidade e água, redes de telecomunicações, serviços de internet, televisão e rádio. Ao PONTO FINAL, no passado mês de Janeiro, Jason Chao alertou para o facto de estações de rádio e televisão terem este estatuto, podendo levar a que a Policia Judiciária tenha “livre acesso para interferir com os conteúdos publicados”. “Tal nível de acesso irá levar Macau um passo mais perto de uma ditadura plena”, dizia o activista na altura. Agora, a consulta pública revela que uma parte dos ouvidos também tem esta preocupação. Apesar de 46,2% das pessoas concordar com a definição, 49,37% propõe que se defina explicitamente o conceito. Há também quem peça ao Governo para proceder à definição de outros conteúdos, como, por exemplo, as moedas digitais.

Em relação ao “centro de alerta e resposta a incidentes de cibersegurança (CARIC), que, segundo o Governo, deverá monitorizar o tráfego de dados informáticos entre as redes dos operadores das infra-estruturas críticas e a internet, 55,46% dos entrevistados concorda com a sua criação, 7,56% discorda com a supervisão do fluxo de dados, considerando que pode prejudicar a privacidade pessoal e a liberdade de expressão. Também em relação à composição das entidades supervisoras, a maioria (46,95%) concorda com os elementos que as integram, apesar de uma grande fatia (43,29%) levantar dúvidas sobre se estas entidades terão capacidade técnica suficiente para supervisionar a situação da cibersegurança.

O polémico sistema “real-name”, que pede a apresentação de passaporte e outros dados pessoais na compra de um cartão de telemóvel pré-pago, por exemplo, também esteve em análise. Na apreciação a este sistema, 71,91% concorda com a sua aplicação, enquanto apenas 6,18% discorda.

“É necessário mais tempo na implementação das medidas”

O único ponto em que a maioria dos ouvidos discorda da lei, tem a ver com a data da sua entrada em vigor. No texto da lei da cibersegurança, está previsto que o documento em vigor 30 dias após a sua publicação, mas 52,05% discorda deste prazo, justificando que “é necessário mais tempo na implementação das medidas”, lê-se no relatório. Há também quem peça um período transitório e mais actividades para a divulgação da lei antes da sua entrada em vigor.

Esta consulta pública indica também que surgiram muitas sugestões que pediam que se incluísse no âmbito da aplicação da lei toda a população e também os turistas, já que “todas as entidades e pessoas de Macau têm a responsabilidade de proteger a sua própria segurança da rede”, diz o relatório. Há ainda quem peça a certificação e classificação de segurança dos equipamentos, a publicação do conteúdo das orientações para os operadores das infra-estruturas críticas e ainda a coordenação dos critérios de supervisão da cibersegurança com os sectores em causa, para facilitar a sua harmonização aquando da sua aplicação. No relatório da consulta pública, o Governo garante que vai introduzir “algumas alterações” ao documento para tornar mais claros alguns dos detalhes da lei.