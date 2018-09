Esperadas centenas de pessoas em protesto contra armazém de substâncias perigosas

Várias centenas de manifestantes são esperados no próximo domingo no protesto contra a construção de um armazém e depósito de substâncias perigosas no Cotai, disse a porta-voz dos moradores de Seac Pai Van ao PONTO FINAL. Edith Mak garantiu que os residentes não vão desistir até o Governo retirar o plano.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Os moradores de Seac Pai Van decidiram avançar com um protesto contra a construção de um armazém e depósito de substâncias perigosas no Cotai, no próximo domingo. Ao PONTO FINAL, Edith Mak, porta-voz dos residentes, disse que são esperadas várias centenas de pessoas. A manifestação conta com o apoio dos deputados Sulu Sou, Ng Kuok Cheong, Au Kam San e José Pereira Coutinho que já confirmaram a sua presença no próximo domingo para apoiar os manifestantes, disse Edith Mak.

“É muito simples. O Governo ainda não retirou o plano, por isso nós estamos a tomar outras medidas como temos vindo a mencionar”, disse Edith Mak, quando questionada sobre o porquê dos moradores terem decido avançar com o protesto. Segundo a porta-voz, que mora no condomínio do One Oasis, desde que foi entregue uma petição com quase 7.500 assinaturas na Sede do Governo, no final de Julho, os peticionários não receberam qualquer resposta por parte do Executivo.

Em declarações ao PONTO FINAL, Sulu Sou disse que o protesto demonstra que os residentes se preocupam com a sua comunidade. “Isto não é um caso individual. Demonstra que o planeamento do Governo em relação a estas ‘infra-estruturas sujas’ é fraco. Nós temos que instar o Governo a melhorar através de todas as acções dos residentes”, afirmou o deputado.

O Governo tem reiteradamente assegurado que o armazém e depósito de substâncias perigosas não constitui nenhum perigo para a segurança pública. No mês passado, o secretário para a Segurança esteve reunido com duas associações – Federação das Associações dos Operários de Macau e Aliança do Povo de Instituição de Macau – para esclarecer os cidadãos. Edith Mak disse que apenas ficou a saber destes encontros pelas notícias e afirma que nenhum residente foi convidado. “Nenhum residente de Seac Pai Van foi convidado para a reunião. Eles estiveram apenas reunidos com os representantes das associações”, declarou.

Também Sulu Sou criticou este modo de actuação do Executivo, por entender que traduz uma falta de comunicação com os residentes. “O Governo nunca comunicou nem facultou informações aos residentes. Quando é confrontado com oposição, o Governo apenas comunica com as associações tradicionais. Eu penso que isto é uma actuação desonesta. Eles quebraram a confiança dos residentes e é inútil discutir depois quanta segurança existe”, afirmou o deputado.

Para os moradores, se após o protesto o Governo não recuar com a construção do armazém junto a áreas residenciais, as acções não vão ficar por aqui. “Em Macau, os protestos são já a forma mais directa de endereçar os pedidos ao Governo mas nós não pomos de parte outro tipo de acções. Nós vamos continuar a lutar até que eles finalmente retirem a proposta, seja através de outras manifestações ou mesmo levando isto para o Governo Central ou Hong Kong, para que as cidades vizinhas saibam o que está a acontecer em Macau”, afirmou Edith Mak.

No mês passado, quando se deslocou à Assembleia Legislativa para responder às perguntas dos deputados, o Chefe do Executivo revelou que o armazém permanente de substâncias perigosas iria ficar localizado na Ilha Artificial. Tal não foi suficiente para descansar os moradores de Seac Pai Van, que insistem não querer nenhuma infra-estrutura deste género perto das suas casas, ainda que temporária. “Nós continuamos a pedir que não seja construído nenhum armazém destes junto a áreas residenciais, seja permanente ou temporário”, afirmou Edith Mak.

Tendo em conta o número de participantes da última assembleia de moradores – cerca de 300, segundo números avançados por Edith Mak –, na qual ficou decidida a organização do protesto, para o próximo domingo são esperadas algumas centenas de manifestantes. A manifestação está marcada para as 14h30 na Praça do Tap Seac.