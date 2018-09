Empresas menos optimistas relativamente às exportações

As empresas auscultadas no âmbito do inquérito de conjuntura ao sector industrial exportador referente ao segundo trimestre do ano revelaram-se menos optimistas em relação às expectativas de exportações durante os próximos seis meses. As empresas que se dizem optimistas diminuíram para 3,5% este trimestre, menos 9,6% do que no trimestre anterior e menos 8,9% face ao mesmo período do ano passado. Das empresas optimistas, 2,5% previram uma subida acentuada nas exportações e 1% anteviram uma subida ligeira. Já a percentagem de empresas que perspectivam uma evolução desfavorável é agora de 38,9%, mais 34,1% do que no trimestre anterior e mais 33,9% comparativamente com o ano passado. As restantes 81,5% das empresas acreditam que a situação nas exportações será igual este trimestre.

Sobre os mercados de destino das exportações, 25,3% das empresas inquiridas referem que o interior da China é o mercado com melhor performance, e 18,2% dizem que são outros países da região Ásia-Pacífico, excluindo Hong Kong e Japão. Ainda sobre a exportação, 24,1% das empresas consideram que os preços elevados das matérias-primas como o seu principal problema, enquanto 12,3% dizem que o principal problema a afectar as exportações é o insuficiente volume de encomendas e 5,2% aponta para a insuficiência de trabalhadores.

Relativamente ao mercado de emprego, o número de trabalhadores da indústria transformadora registou um aumento ligeiro de 0,8% durante este trimestre em comparação com o anterior. Ainda assim, registou uma redução de 0,9% comparativamente com o período homólogo do ano passado. Já 51,1% das empresas que participaram neste inquérito confessaram já ter enfrentado situação de insuficiência de trabalhadores. De entre as empresas do sector dos produtos farmacêuticos, 90,1% manifestaram uma grande procura neste sector, o que levou a uma grande procura de mão-de-obra, refere o relatório.

Quanto às perspectivas para o próximo trimestre, 19,4% das empresas estão preocupadas com os preços elevados das matérias-primas, 12,7% dizem preocupar-se com o insuficiente volume de encomendas e 6,9% está preocupada com os preços mais competitivos praticados no estrangeiro.