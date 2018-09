A vida da aldeia vem à cidade no Encontro de Marionetas

A vida numa pequena aldeia remota de Portugal serve de inspiração para o espectáculo “Sítio”, que vai hoje à Escola Portuguesa e no domingo ao Teatro D. Pedro V. A Companhia da Chanca está curiosa para saber como é que as “ternas aventuras” de um casal de idosos são recebidas na cidade.

A Companhia da Chanca apresenta esta tarde aos estudantes da Escola Portuguesa o espectáculo “Sítio”, no arranque do 4º Encontro de Marionetas de Macau. O casal de actores está “ansioso e muito curioso”, disse ao PONTO FINAL André Louro, para ver a resposta do público da cidade a uma peça sem palavras que retrata a vida no meio rural de Portugal. O grupo, vindo de uma pequena aldeia perto de Coimbra, actua também no domingo, às 17 horas, no Teatro D. Pedro V, num espectáculo gratuito cujos bilhetes podem ser levantados na sede da Casa de Portugal.

“Sítio” fala de um casal de idosos que mora numa aldeia remota e cuja rotina diária é interrompida pela chegada de um cartão a anunciar o nascimento de um neto, no estrangeiro. Eles resolvem então fazer uma encomenda com umas prendas para o neto e o espectáculo conta a história da viagem deles até à estação de correios mais próxima. “Durante esta pequena viagem podem acontecer muitas coisas”, explica André, “numa série de ternas aventuras”. O actor diz que é também uma reflexão sobre como “às vezes pequeninas coisas da vida podem ser grandes momentos da nossa vida”.

Segundo a sinopse, “Sítio” é ainda “um espelho da vida de alguns no interior desertificado, envelhecido e isolado” de Portugal. Em cerca de 50 minutos, a peça de teatro físico, acompanhada apenas de banda sonora, aborda a desertificação. Um problema do qual Macau, a cidade com maior densidade populacional do mundo, não sofre. André admite que ele e Catarina Santana estão “muito curiosos, muito ansiosos” para ver a reacção do público na RAEM. Mas o actor acredita que este “poema-espectáculo” pode ser “compreendido e aceite, também em ambientes urbanos”.

O desafio para participar no Encontro de Marionetas surgiu quando a Companhia da Chanca actuou no Sementes – Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público, em Almada, cujo programa também incluía Elsa Vilaça, directora da Escola de Artes e Ofícios da Casa de Portugal. “Ela viu ‘O Sítio’ e achou que fazia todo o sentido trazer este espectáculo a Macau”, diz André. “Não é marionetas mas é de formas animadas”, acrescenta o actor, que sublinha o recurso a máscaras larvares, grandes e simples, criadas pelo pedagogo e actor francês Jacques Lecoq.

Um tempo diferente

“Sítio” foi também o primeiro espectáculo que a Companhia da Chanca montou após André e Catarina se mudarem para a aldeia do concelho de Penela, no final de 2013. A estreia, em 2015, aconteceu no terraço da casa do casal, onde estiveram 80 pessoas – o dobro da população da aldeia. “É também um espectáculo relacionado connosco. Somos actores que saímos de Lisboa e viemos morar para o campo. Deparámo-nos com esta realidade e achámos interessante trabalhar um pouco a realidade que estava à nossa volta”, explica André.

Na pequena aldeia da Chanca, com 40 habitantes, só havia uma criança antes de chegar o casal com dois filhos. Para além da igreja e do parque infantil à entrada da localidade, a aldeia pode hoje dizer que também tem uma companhia profissional de teatro, que ainda antes de vir a Macau já esteve no passado dia 24 de Agosto no Festival FestLuso 2018 em Teresina, no Brasil. A casa de André e Catarina inclui um pequeno estúdio e um anexo onde vão recebendo outros artistas que trabalham com eles, numa espécie de residências artísticas.

“O interessante de viver aqui e a grande coincidência é que de repente cruzamo-nos com pessoas, conhecemos profissionais com quem partilhar as nossas experiências”, diz André. A Companhia da Chanca já fez, por exemplo, duas curtas-metragens com um realizador de cinema que mora no concelho de Penela. “Nós fazemos espectáculos no país inteiro, por isso o local onde vivemos não é muito importante”, sublinha o actor. Aliás, ele acrescenta que a aldeia tem sido um espaço “muitíssimo inspirador”.

O casal já não troca também a qualidade de vida que encontrou em Chanca, que fica a 30 quilómetros de Coimbra. Sem trânsito ou filas de supermercado, “conseguimos ter uma disponibilidade de tempo que podemos dedicar à família e aos nossos projectos profissionais”, explica André. “Não temos prédios à nossa volta, temos verde, temos montanhas, temos campos cultivados, temos árvores a que as crianças podem subir ou ir para a rua à vontade”, acrescenta o actor.

Depois de anos em Lisboa, é pela Chanca que pretendem continuar a viver e a criar peças de teatro inspiradas por um tempo diferente. “Fomos sempre muito bem tratados, especialmente pelas pessoas da aldeia que nos acolheram muito, muito bem”, diz André, com direito até a uma ida à adega provar a “pomada” local. Em 2019, estreiam o próximo espectáculo, que deverá ser apresentado em primeira mão aos vizinhos.