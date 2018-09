Serviços de Saúde reforçam alerta para o risco de propagação da febre de dengue

Os Serviços de Saúde voltaram a alertar para o risco de propagação da febre de dengue em Macau devido às chuvas que ocorreram na região, acrescentando que a probabilidade de ocorrerem casos locais não está descartada já que se atravessa uma época de alto risco. O organismo apela, assim, para que os residentes não descurem as medidas preventivas relacionadas com a higiene ambiental, eliminando águas estagnadas nos locais de trabalho e junto a casa para que os mosquitos do tipo Aedes Albopictus, associados à transmissão do dengue, não proliferem. Estes mosquitos preferem águas estagnadas de pequena dimensão e limpas, e o clima em Macau, entre Junho e Outubro, pode levar ao seu aparecimento.

Além disso, os residentes devem também aplicar medidas preventivas, como a instalação de redes mosquiteiras nas janelas, ligar o ar condicionado, vestir roupas com mangas compridas e de cor clara quando estiver em locais com muitos mosquitos e aplicar repelentes nas partes expostas. Em caso de viagem para territórios com febre de dengue, como regiões do sudeste asiático e Ásia oriental, deve ser solicitada a assistência médica em caso de manifestação de sintomas de febre.

Os Serviços de Saúde apelam também a todos os médicos para estarem atentos a pacientes suspeitos de ter febre de dengue, procedendo atempadamente ao teste.

Até ao fim de Julho, as equipas comunitárias dos Serviços de Saúde realizaram 5.170 inspecções a fontes de proliferação de mosquitos, incluindo terrenos abandonados, que são vistos como locais de alto risco para a proliferação destes insectos. O organismo informa ainda que o Laboratório de Saúde Pública proporciona o teste da febre de dengue em todas as instituições médicas.