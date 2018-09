Sentença de Jason Chao é conhecida hoje no Tribunal Judicial de Base

A sentença de Jason Chao no caso de difamação será lida esta tarde no Tribunal Judicial de Base. O antigo presidente da Associação Novo Macau é acusado de difamação pelo antigo director do Departamento de Governação e Administração Pública da Universidade de Macau, na sequência da publicação de três artigos sobre assédio sexual na Macau Concealers, dirigida por Chao.

Jason Chao conhece hoje a sentença do caso de difamação no qual é acusado por Wang Jianwei, antigo director do Departamento de Governação e Administração Pública da Universidade de Macau (UM). Em causa estão três artigos publicados em Janeiro de 2015 pela Macau Concealers, dirigida pelo activista, nos quais a publicação noticiava uma série de acusações de assédio sexual no seio da instituição. Em declarações ao PONTO FINAL, Jason Chao, que não irá comparecer à leitura do acórdão por se encontrar no Reino Unido, manteve a sua inocência e espera ser absolvido.

“Nós declaramos inocência não apenas porque o nosso desejo é livrarmo-nos de uma sentença criminal, mas também, e mais importante, porque o nosso desejo é proteger as vítimas de assédio sexual e também as pessoas que enfatizam a liberdade de expressão”, afirmou Jason Chao. Ainda assim, o antigo presidente da Associação Novo Macau aponta que, nos últimos anos, o sistema judicial de Macau se tem tornado cada vez menos previsível. “A ordem jurídica em Macau tem-se tornado cada vez menos previsível. Ainda existe a hipótese de uma sentença condenatória. Em qualquer dos casos, nós vamos responder em conformidade”, disse o activista.

Jason Chao afirma que, mesmo que a sentença lhe seja favorável, o acórdão pode conter alguns detalhes que, no seu entender, podem prejudicar a liberdade de expressão em Macau e impedir a protecção das vítimas de assédio sexual. “Mesmo que eu seja absolvido podem existir algumas sugestões que podem não ser do interesse do exercício da liberdade de expressão e da protecção das vítimas de assédio sexual”, considerou o director da Macau Concealers.

A única audiência do julgamento decorreu no passado dia 25 de Julho, durante a qual Wang Jianwei pediu uma indemnização de 50 mil patacas por querer reaver o seu “bom nome”. “A indemnização não é o mais importante. O mais importante é reaver o meu bom nome”, disse, na altura, o actual professor da UM. Questionado pela juíza, o académico assumiu não ter lido as outras notícias que foram publicadas em Janeiro de 2015 sobre os casos de alegado assédio sexual além daquelas publicadas pela Macau Concealers.

Kam Sut Leng, presidente da Associação Novo Macau e testemunha arrolada pela defesa, explicou que, por terem ocorrido anteriormente “outras situações de assédio sexual na UM”, a Macau Concealers decidiu que se deveria dar acompanhamento ao caso. Sobre a descrição do suspeito – “um indivíduo da Universidade de Macau, proveniente da China continental, não casado e director de um departamento – Kam Sut Leng testemunhou que o portal dirigido por Jason Chao apenas citou uma outra publicação. Segundo o Código Penal, quem for condenado pelo crime de difamação incorre numa pena de prisão que pode ir até seis meses ou numa pena de multa até 240 dias.