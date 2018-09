Seminário sobre lei laboral pretende esclarecer comunidade filipina sobre os seus direitos e deveres

Realiza-se no próximo domingo um seminário sobre direitos laborais direccionado para a comunidade filipina. Diariamente, o Departamento dos Trabalhadores no Estrangeiro das Filipinas recebe cerca de 20 pedidos de informação e queixas laborais, disse ao PONTO FINAL Ramon Pastrana, adido para os assuntos laborais.

Catarina Vila Nova

A Caritas Macau, em cooperação com o Consulado Geral das Filipinas em Macau e com o Departamento dos Trabalhadores no Estrangeiro das Filipinas (POLO), vai organizar um seminário sobre a lei laboral de Macau no próximo domingo. Direccionado para a comunidade filipina, o evento vai contar com três oradores dos Serviços de Migração, da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e da Polícia Judiciária (PJ), disse Ramon Pastrana, adido para os assuntos laborais do POLO, ao PONTO FINAL. Segundo números avançados por Pastrana a este jornal, diariamente o POLO recebe cerca de 20 pedidos de informação e queixas laborais, a maioria vindos de empregadas domésticas.

“Os tópicos deste seminário vão andar à volta das leis básicas sobre o emprego dos trabalhadores estrangeiros, especialmente dos trabalhadores filipinos que trabalham em Macau”, explicou Ramon Pastrana. “Isto serve para oferecer aos trabalhadores estrangeiros, especialmente os trabalhadores não-residentes filipinos, informações básicas sobre as leis laborais e o que fazer se tiverem problemas com os seus patrões. A polícia vai explicar o que devem fazer se tiverem problemas relacionados com a sua estadia aqui e o que devem fazer se os seus contratos forem terminados, quais são os seus direitos e responsabilidades”, detalhou o adido.

Segundo números avançados por Ramon Pastrana a este jornal, entre quatro a cinco filipinos deslocam-se diariamente ao POLO para pedir informações e apresentar queixas sobre problemas laborais. Adicionalmente, o POLO recebe ainda entre 10 a 15 chamadas por dia com o mesmo propósito. Outras formas de contacto incluem ainda mensagem privada por Facebook e mensagens de texto por telemóvel. Actualmente, cerca de 32 mil filipinos residem em Macau, confirmou Pastrana.

O adido para os assuntos laborais disse ainda que a maioria das queixas são apresentadas por empregadas domésticas e estão relacionadas com horários de trabalho, dias de folga e detalhes do contrato. “As questões que os trabalhadores filipinos discutem connosco estão relacionadas com as relações domésticas com os seus patrões, como as horas de trabalho, os seus dias de folga e, especialmente relacionado com o término do contrato, questões como os dias que lhes é permitido permanecer se o seu ‘blue card’ for cancelado”, explicou Pastrana.

O seminário vai decorrer no próximo domingo, entre as 13h30 e as 17 horas, na sede da DSAL, localizada na Av. Dr. Francisco Vieira Machado. Os interessados devem inscrever-se previamente através de mensagem privada na página de Facebook do POLO (Polo Owwa Macau Philcongen) ou ligando para o número 2871 5039. O evento destina-se apenas à comunidade filipina e irá decorrer em inglês e cantonense, com tradução para ambas as línguas. Segundo Ramon Pastrana, são esperados cerca de 100 participantes.