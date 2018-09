Petição para libertar jornalistas da Reuters mobiliza mais de 42 mil pessoas

Mais de 42 mil pessoas assinaram a petição a pedir a libertação dos dois jornalistas da Reuters condenados na segunda-feira a sete anos de prisão. A circular há oito meses, a iniciativa ganhou um novo ímpeto após a condenação de Wa Lone e Kyaw Soe Oo, cidadãos do Myanmar, acusados de violar o Official Secrets Act, uma lei da era colonial, por posse de documentos confidenciais. A petição, organizada por várias associações de jornalistas da Ásia, apela à libertação dos dois repórteres e pede ao Governo de Aung San Suu Kyi para defender a liberdade de imprensa no Myanmar.

“Associações de jornalistas na Ásia e cidadãos preocupados com as ameaças à liberdade de imprensa na região apelam à libertação imediata dos dois jornalistas do Myanmar empregados pela agência noticiosa Reuters”, pode ler-se na petição. Os peticionários afirmam que Wa Lone e Kyaw Soe Oo são “jornalistas profissionais corajosos e com princípios que estavam a trabalhar para o interesse público e foram detidos simplesmente for fazerem o seu trabalho”. “Noticiar não é um crime. O par não cometeu nenhuma ilegalidade e todas as acusações que recaem sobre eles devem ser abandonadas”.

Wa Lone, de 32 anos, e Kyaw Soe Oo, de 28 anos, foram detidos a 12 de Dezembro após um encontro com agentes da polícia que lhes entregaram documentos confidenciais. Durante o julgamento, os repórteres afirmaram que nem tiveram oportunidade de consultar os documentos porque foram imediatamente detidos após o encontro. Por esta razão, a defesa alegou sempre que os jornalistas foram incriminados pela polícia. Isto mesmo assumiu um agente da polícia em tribunal mas, mesmo assim, esta confissão não foi suficiente para demover o juiz, que considerou que Wa Lone e Kyaw Soe Oo não se comportaram como “jornalistas normais”, aplicando-lhes uma pena de sete anos de prisão.

A petição foi organizada pelo Foreign Correspondents Club de Hong Kong, da China, do Japão e da Tailândia, pelo Comité Editorial da Society of Publishers in Asia e pelo Overseas Press Club do Camboja. Até ontem, 42.163 pessoas já tinham assinado a carta, disponível no site “change.org”. C.V.N.