Partilha de dados biométricos poderá ser poço sem fundo

Quem passa a fronteira para Zhuhai poderá ter os dados biométricos, incluindo as características do rosto, partilhados com a China continental, que não tem um quadro legal adequado, diz uma jurista. Catarina Guerra Gonçalves avisa que os dados poderão depois ser transferidos “sem restrições”.

Vítor Quintã

A partilha com a Alfândega de Zhuhai dos dados biométricos, incluindo as características do rosto, recolhidos quando os residentes de Macau e visitantes da China continental atravessam a fronteira, é uma decisão “criticável”, diz Catarina Guerra Gonçalves. A jurista avisa que a China não tem “um quadro legal adequado de protecção” dos dados pessoais que possa impedir a utilização da informação para outros fins ou mesmo a transferência para outros países. Também o activista Jason Chao Teng Hei critica a “falta de transparência” em torno deste novo modelo de controlo fronteiriço, que já está a ser testado na nova fronteira entre a RAEM e a cidade vizinha na ilha artificial que vai servir de ligação à Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

Segundo um parecer do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP), divulgado há duas semanas, tanto os residentes de Macau como os visitantes do continente poderão escolher conceder dados biométricos, por exemplo “informações faciais”, para em troca atravessar mais facilmente a fronteira. Por exemplo, quando um residente regressa do continente, Macau transmite o número do bilhete de identidade e os dados biométricos da palma da mão e do rosto às autoridades da cidade vizinha. O novo modelo já está a ser testado pelas forças policiais de Macau e Zhuhai, confirmou na semana passada o comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun.

O problema, disse Catarina Guerra Gonçalves ao PONTO FINAL, é que a China “é um país com uma legislação de protecção de dados não adequada”. A autora do livro “Fluxos de Dados Transfronteiriços e o Quadro de Protecção de Dados da RAEM”, publicado no ano passado, sublinha que o continente não tem ainda uma lei única sobre a protecção de dados pessoais. “Antes de 2011 nem sequer se falava em privacidade na República Popular da China” (RPC), lembra a jurista. “Em primeiro lugar não há qualquer restrição a transferências subsequentes”, explica Catarina, “o que quer dizer que os dados que são transferidos para a RPC poderão depois ser transferidos para qualquer outro sítio do mundo sem restrições”.

Falta de transparência

O GPDP garantiu que os dados “não ficam arquivados e servem apenas para uma comparação imediata”. Para Catarina Guerra Gonçalves, “o perigo dos dados biométricos não são os dados em si mas o perigo de eles serem armazenados em bases de dados ou poderem ser reproduzidos”. Há duas semanas, Dan Shefet, fundador da Association for Accountability and Internet Democracy, disse ao PONTO FINAL temer que “o verdadeiro objectivo da recolha destes dados” seja “precisamente para os arquivar para uso posterior, por exemplo para reconhecimento facial”. A utilização de reconhecimento facial por parte da polícia da China continental tem aumentado nos últimos anos, com críticos a dizer que, mais do que proteger a segurança pública e detectar criminosos, o objectivo é controlar a sociedade.

Para Jason Chao, as garantias do GPDP dão pouco alento. “Eu acredito que as autoridades centrais chinesas têm já um qualquer tipo de ‘acesso directo’ à base de dados de identificação de Macau”, disse ao PONTO FINAL o activista. “Ficaria muito surpreendido se elas não tiverem mesmo”, acrescenta Jason, que está actualmente a tirar um mestrado em ‘Big Data’ e Futuros Digitais na Universidade de Warwick, no Reino Unido.

Se um residente de Macau achar que a sua informação pessoal foi usada para outros fins além de atravessar a fronteira, o que pode fazer? Catarina Guerra Gonçalves sublinha que na China “não existe uma autoridade de supervisão independente”. Ainda assim, a jurista acrescenta que, tendo em conta que o GPDP aprovou a utilização deste sistema, o residente “pode sempre queixar-se ao Gabinete”, que “deverá investigar e actuar”.

Curiosamente também o GPDP não é uma entidade independente e a sua própria continuidade depende da vontade do Chefe do Executivo. Em Janeiro passado, Chui Sai On prolongou o funcionamento do Gabinete como equipa de projecto pelo menos até Março de 2020. Na altura, Catarina Guerra Gonçalves disse que isso “lhe tira credibilidade” e que o GPDP “tem uma posição um pouco passiva” e falta de “iniciativa de fiscalização da lei de forma activa”. O Gabinete liderado por Yang Chongwei “iria precisar de uma liderança extremamente carismática para ter sucesso na sua missão – muito provavelmente um cenário impossível”, disse Dan Shefet.

Jason Chao acusou também as autoridades de “um pecado crónico – falta de transparência”. No parecer favorável datado de 27 de Dezembro passado, mas só tornado público no relatório anual do GPDP, divulgado há duas semanas, o Gabinete “afirmou que tinha examinado os detalhes técnicos da implementação” do novo modelo fronteiriço “mas não divulgou os detalhes”, lamenta o activista. O PONTO FINAL pediu há duas semanas esclarecimentos à Polícia de Segurança Pública mas não recebeu ainda qualquer resposta.