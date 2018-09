Leong Kit Chi é a nova chefe da Delegação de Macau em Pequim

Leong Kit Chi foi nomeada, em comissão de serviço, para exercer o cargo de chefe da Delegação da RAEM em Pequim, pelo período de um ano. A nomeação foi ontem publicada em Boletim Oficial e será efectiva a partir do próximo dia 26 de Setembro. A nova chefe da Delegação da RAEM em Pequim é mestre em Gestão Administrativa pela Universidade de Sun Yat-Sen de Cantão e licenciada em Comunicação Social pela Universidade de Chengchi, Taiwan. Leong Kit Chi desempenhava desde 2011 funções como chefe da Delegação Económica e Cultural de Macau em Taiwan. Anteriormente foi secretária-geral da Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Turístico, técnica superior da Direcção dos Serviços de Turismo e exerceu funções técnicas no Gabinete de Coordenação da Cerimónia de Transferência.

Leong Kit Chi será substituída no cargo de chefe da Delegação Económica e Cultural de Macau em Taiwan por Ho Weng Wai, de acordo com um despacho do Chefe do Executivo também publicado ontem em Boletim Oficial. A nomeação, em comissão de serviço, tem a duração de um ano a partir de 26 de Setembro. Ho Weng Wai é licenciada em Direito em Língua Chinesa pela Universidade de Macau e tem um bacharelato em Língua Inglesa pela Universidade Hua Qiao de Fujian. Até agora, a nova chefe da Delegação Económica e Cultural de Macau em Taiwan desempenhava funções como técnica superior da área jurídica da secretaria do Conselho Executivo. Desde 2000, Ho Weng Wai desempenhou vários cargos no Comissariado Contra a Corrupção, incluindo o de investigadora, e também nos Serviços de Saúde.