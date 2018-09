Entre a loucura e a redenção, o movimento infinito de “Giselle”

Estreia-se em Macau com “Giselle”, a Companhia de Ballet do Teatro alla Scala, de Milão, numa reencenação coreográfica que em muito se aproxima do original concebido, nos anos de Oitocentos, por Jean Coralli e Jules Perrot. Com sessões entre esta sexta-feira e domingo, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), o bailado romântico em dois actos, inscrito no cânone clássico, é reconhecido, ainda, como um exercício de superação a que aspira qualquer “ballerina”.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

Desvendada a impossibilidade do amor, sucumbe à loucura a mulher ferida pela desilusão. A encerrar o primeiro acto, a loucura traduzida no movimento incessante, que adensa o lirismo e culmina na morte de Giselle. Na transição da luz para a escuridão do segundo acto, acerca-se o príncipe do túmulo, em floresta habitada por mulheres-espectro, espíritos consumidos pelo abandono que impõem aos homens uma dança infinita e mortal. A compaixão da mulher traída trava a sentença imposta em reino de amargura, num ‘pas-de-deux’ redentor que se estende na noite funda. A narrativa romântica de Théophile Gautier, com coreografia de Jean Coralli e Jules Perrot, figura entre os incontornáveis do reportório clássico, de intensa exigência física e técnica, que estende consagração à intérprete que toca o infinito. Com “Giselle”, numa reencenação coreográfica de Yvette Chauviré, estreia-se em Macau a Companhia de Ballet do Teatro alla Scala, de Milão, estrutura que acompanhou a evolução do ballet clássico, nela acolhendo figuras icónicas como Roland Petit, Maurice Béjart ou Rudolf Nureyev. Frédéric Olivieri, director da companhia que se apresenta entre amanhã e domingo no Grande Auditório do CCM, descreve um bailado que condensa traição, amor e redenção, onde o movimento uníssono e de superação dos bailarinos transcende a mera intenção mecânica para se impor tão somente como respiração.

“NÃO PRECISAMOS DE VER A FORÇA, A DANÇA ATLÉTICA, É VÊ-LAS DANÇAR COMO UMA RESPIRAÇÃO”

“Temos maravilhosos cenários, poderão ver a beleza dos cenários e figurinos. É um bailado clássico, um bailado romântico, em dois actos. O primeiro acto é na vida real, fala de traição, amor e redenção. O segundo acto passa-se no mundo espiritual, com as ‘Willis’. É muito especial para todas as companhias no mundo”, descreveu ontem Frédéric Olivieri, numa apresentação à imprensa. O director da Companhia de Ballet do Teatro alla Scala acredita que é no segundo acto de “Giselle”, numa dimensão onírica atravessada de tensão dramática, que o público melhor se confronta com a qualidade do colectivo. “Não precisamos de ver a força, a dança atlética, é vê-las dançar como uma respiração. Há a luz, os figurinos, a beleza. Quando se abrem as cortinas, no segundo acto, é uma linda visão. É uma maneira antiga de fazer cenários, é realmente fantástico”, descreve, referindo-se à cenografia e figurinos de Aleksandr Benois, elaborados por Angelo Sala e Cinzia Rosselli. “O primeiro acto é muito luz, a vida real. O segundo acto, quando se abre a cortina, é um momento realmente mágico, muito profundo. Para mim é sempre uma emoção muito grande, quando a cortina se abre”, conta o antigo bailarino da Companhia de Ballet da Ópera de Paris.

Nas performances das noites de sexta-feira e sábado, a interpretação de Giselle caberá a Nicoletta Manni, bailarina formada na academia do alla Scala. Já o príncipe Albrecht será interpretado por Timofej Andrijashenko, conta Frédéric, que explica ainda que as matinées de sábado e domingo contam com um segundo elenco, em que caberá a Vittoria Valerio habitar a personagem de Giselle, e a Claudio Coviello a do príncipe amargurado.

A reencenação coreográfica de Yvette Chauviré, diz Frédéric Olivieri, caminha muito próximo da coreografia original de Coralli e Perrot, concebida em 1841, e mais tarde resgatada do esquecimento por Serguei Diaghilev, que a introduziu nos Ballets Russes. Com música de Adolphe Adam, a apresentação no CCM conta com acompanhamento da Orquestra de Macau, conduzida por David Coleman, maestro que foi durante anos director musical da companhia de bailado de Nureyev, tendo sido regente no Ballet da Ópera de Paris.

“É bom ver toda a companhia junta mas não de uma forma mecânica. Estarem juntos é muito simples, mas não se trata disso, mas de dançarem e respirarem juntos. É um trabalho muito duro, temos muitos bailarinos jovens na companhia, da escola do alla Scala, 90 por cento da companhia vem da escola”, revela o director, que em 2006 assumiu a direcção da Escola de Ballet do alla Scala.

“PENSO QUE É INTERESSANTE TIRARMOS ALGO DELES [BAILARINOS CHINESES] E ELES DE NÓS”

Nesta que é quarta incursão na China da Companhia de Ballet do Teatro alla Scala, depois dos ‘tours’ de 2006, 2014 e 2016, a digressão teve início em Xangai e Tianjin, estreando-se depois em Xi’an e Macau. Frédéric Olivieri dá conta do que diz ser uma qualidade crescente dos bailarinos chineses. “Vejo que há boas companhias, porque ensinei há muito tempo em Pequim e havia bailarinos fantásticos, de muito boa qualidade e formação, no ballet clássico mas penso que no contemporâneo também, portanto está a crescer destas duas formas”. O ex-bailarino assinala mesmo uma abordagem ao ballet clássico que transcende a capacidade técnica. “Pode ver-se nas competições internacionais que muitas vezes os chineses ganham. Não só na técnica, não só a fazer ‘pirouettes’, mas na maneira bonita de dançar. Penso que é interessante tirarmos algo deles e eles de nós”.

Da passagem de “Giselle” por Macau, espera o director que “as pessoas entendam a beleza, o modo artístico de cada intérprete, e, globalmente, que apreciem a qualidade da companhia. Que todos saiam com algo mais, algo de diferente”.