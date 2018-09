Barcos-dragão regressam à baía do Seixal com 300 participantes

A baía do Seixal vai receber, pelo oitavo ano consecutivo, a regata de barcos-dragão. São perto de 300 os participantes que vão navegar nas águas do estuário do Tejo a bordo das tradicionais embarcações do sul da China. Esta mistura entre competição e convívio junta “marinheiros” portugueses e também macaenses.

A baía do Seixal vai acolher a 23 de Setembro a oitava edição da regata de barcos-dragão. Este evento, que é anualmente organizado pelo Turismo de Macau em Portugal em conjunto com a Associação Naval Amorense, vai levar à margem sul do Tejo entre 250 e 300 participantes, juntando convidados do sector do turismo, como operadores turísticos, agências de viagens, companhias aéreas e hotéis, e até os alunos macaenses que estão a estudar em Portugal.

“Esta corrida patrocinada pelo Turismo de Macau em Portugal é uma maneira de se fazer um convívio aqui na baía do Seixal. É uma maneira de fazermos competição e de estarmos todos em convívio”, descreve Rui Lopes, tesoureiro da Associação Naval Amorense, associação que tem os barcos e organiza toda a logística na água, em declarações ao PONTO FINAL. O número de participantes nas edições anteriores tem superado os 250 e, este ano, a expectativa é a mesma: “Andamos sempre entre os 250 e os 300 participantes e, este ano, as inscrições ainda não terminaram e já vamos com 250 inscritos”, diz Rui Lopes. Este número de participantes vai distribuir-se por seis barcos que estarão dentro de água ao longo de várias regatas.

A operar estas embarcações tradicionais chinesas, que apenas se movem através da força braçal, vão estar, na sua grande maioria, “marujos” portugueses, já que são as empresas lusas a levar os seus funcionários para o evento. Ainda assim, também haverá macaenses na regata, pois os alunos de Macau a estudar em Portugal também são convidados.

Cada barco pode ter capacidade para 20 participantes, ou até mais. As empresas maiores conseguem preencher um barco, enquanto que as mais pequenas podem trabalhar em equipa e juntar-se para encher cada barco. Os barcos competem, depois, em eliminatórias, chegando até à final.

Em relação aos prémios para os participantes, a coordenadora do Turismo de Macau em Portugal, Rosemary, explicou que, no final do evento, como há muitas empresas do ramo do turismo, disponibilizam-se para oferecer prémios, como noites em hotéis, por exemplo, que são depois distribuídos pelos vencedores.

De ritual à competição

Estes barcos-dragão têm origem no Delta do Rio das Pérolas, a sul da China, na província de Guangdong. As corridas de barcos-dragão, como desporto, surgiram de um antigo ritual das povoações do sul da China e remontam há mais de 2000 anos. Estas regatas incluíam, nos seus primórdios, celebrações religiosas ao aspecto competitivo. Este tipo de regatas surgiu como desporto internacional na era moderna em 1976, altura em que estas embarcações começaram a ser feitas a partir de fibra de carbono e outros materiais mais leves do que a teca, árvore originária da Ásia com que se faziam os barcos inicialmente. Estas embarcações são, geralmente, decoradas com cabeças e caudas de dragão.

A responsável pelo Turismo de Macau diz que depois da regata a agenda está preenchida e já estão a preparar as feiras de turismo em Madrid, em Janeiro, e em Lisboa, no mês de Março. Antes disso, no final de Novembro, o Turismo de Macau vai até aos Açores para o congresso das agências de viagens portuguesas.