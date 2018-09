Atletas “souberam mostrar a classe do povo de Macau”

“Souberam mostrar a classe do povo de Macau, melhor ainda, da juventude de Macau”, disse ontem o Chefe do Executivo no jantar de confraternização com a delegação desportiva que participou nos jogos Asiáticos. Para Chui Sai On, a equipa macaense “demonstrou união, espírito de equipa e não poupou esforços para mostrar todo o seu potencial”. Recorde-se que a equipa da RAEM alcançou cinco medalhas nas 16 modalidades em que participou: Huang Junhua venceu o ouro em wushu, modalidade na qual Macau conseguiu mais uma medalha, de prata, pela atleta Li Yi. No karaté, Macau conquistou duas medalhas, uma de prata e outra de bronze, para Sou Soi Lam e Wong Sok I, respectivamente. A quinta e última medalha foi alcançada por Hoi Long, que venceu o bronze na prova de triatlo.

“Além disso, Macau também bateu 16 recordes locais, o que demonstra uma atitude positiva em progredir sempre, com determinação e força de vontade”, referiu o Chefe do Executivo, acrescentando que esta “é uma vitória, digna de celebração, para o desenvolvimento do desporto da nossa Região Especial”.

Chui Sai On considera mesmo que “o desenvolvimento nacional entrou numa nova era”. “Temos que nos unir para divulgar o espírito desportivo, de luta e de união, por toda a sociedade. Fazendo-o brilhar para todos, conseguiremos incentivar cada um dos sectores da sociedade a aceitar as responsabilidades e a cooperar, a fim de dar valor às oportunidades e abraçá-las”, concluiu o Chefe do Executivo.