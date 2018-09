Taxas de parto: Três meses depois, sete grávidas pediram atestado de situação económica ao IAS

Desde a entrada em vigor do aumento das taxas de parto para as grávidas não-residentes, a 1 de Junho, sete mulheres pediram ao Instituto de Acção Social o atestado comprovativo da situação económica. Em contraste, só no mês de Junho, 20 portadoras de ‘blue card’ tiveram os seus bebés no hospital público.

Catarina Vila Nova

Passaram-se três meses desde que um parto no hospital público ficou nove vezes mais caro para as parturientes não-residentes. Desde então, o Instituto de Acção Social (IAS) recebeu sete pedidos de atestado comprovativo da situação económica, documento que pode ser pedido por trabalhadoras não-residentes que aufiram até 4.050 patacas mensais para pagarem o triplo por um parto, ao invés de nove vezes mais. Jessel Angeles foi uma destas mulheres. A 11 de Julho nasceu o seu terceiro filho, Liam Riley. As contas do hospital, incluindo a cesariana, ultrapassaram a 23 mil patacas, valor que desceu para as 10 mil depois de receber o atestado do IAS. Montante, ainda assim, bastante superior ao seu salário mensal de quatro mil patacas.

Quando falou com o PONTO FINAL, em Maio último, Jessel Angeles ainda não sabia que o seu bebé não ia poder nascer de parto natural. Três meses depois, a 11 de Julho, nasceu Liam Riley, por cesariana. Até ao último dia de Maio, esta operação custar-lhe-ia 1.950 patacas mas, com a actualização das taxas de parto, o valor aumentou para as 17.550, ou seja, nove vezes mais. Jessel Angeles, empregada doméstica de profissão, requereu ao IAS o documento que lhe permitiu pagar o triplo do preço anterior, um processo que diz ter sido fácil. “É fácil desde que os papéis estejam completos e não demorou muito tempo, menos de uma semana”, contou ao PONTO FINAL. No final, a conta de 23 mil patacas do hospital baixou para as 10 mil. Ainda assim, Jessel Angeles pediu para realizar o pagamento por prestações, de 500 patacas por mês, que irá pagar durante mais de um ano, com o seu salário mensal de quatro mil patacas.

Jessel Angeles foi uma das sete mulheres que, entre 1 de Junho e 31 de Agosto, requereram ao IAS o atestado comprovativo da situação económica, segundo dados facultados pelo organismo ao PONTO FINAL. Destes, quatro pedidos foram aceites e outros dois foram rejeitados porque “as grávidas não utilizaram os serviços médicos previstos no despacho [do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura]”, explicou o IAS. O sétimo pedido ainda está a ser processado. O organismo estima que, a partir do dia em que a requerente apresente todos os documentos, o atestado demore 10 dias úteis a ser emitido.

Em contraste com os sete pedidos apresentados ao IAS nos últimos três meses, só no mês de Junho, 20 portadoras de ‘blue card’ tiveram o seu bebé no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), indicam dados facultados pelos Serviços de Saúde ao PONTO FINAL. Em comparação, no mês homólogo de 2017 nasceram 26 bebés de mães trabalhadoras não-residentes e, em Maio último, tinham nascido 16. O organismo não facultou os dados referentes a Julho e Agosto. Os Serviços de Saúde acrescentam ainda que, no mês de Junho, foram registados 234 partos no CHCSJ: 156 de residentes locais, 20 de trabalhadoras não-residentes e 58 de portadoras de passaportes estrangeiros, das quais 56 tinham como cônjuge um residente de Macau.

ASSOCIAÇÕES MOBILIZAM-SE PARA AJUDAR GRÁVIDAS NÃO-RESIDENTES

Quando Liam Riley nasceu, Jessel Angeles contou com a ajuda da Confederação da Associação Ilocano Samahong Ilocano (CIASI), uma irmandade espalhada pelo mundo e com um grupo em Macau. “Quando eles me visitaram cá em casa deram-me algum dinheiro, roupas para o bebé, leite, fraldas”, explica. A CIASI é uma das organizações e associações que, em Macau, podem prestar ajuda às parturientes não-residentes, seja através de géneros ou de apoio burocrático.

Paul Pun, secretário-geral da Caritas Macau, disse ao PONTO FINAL ter apenas recebido um pedido de ajuda nos últimos três meses de uma grávida não-residente, esclarecendo que a organização não-governamental que lidera pode prestar apoio no requerimento do atestado do IAS e pode doar bens alimentares como leite. Também Violeta Duran, presidente da Associação do Santo Niño de Cebu, disse a este jornal que pode ajudar as parturientes portadoras de ‘blue card’ através do encaminhamento para outras instituições de caridade, como o Centro do Bom Pastor.

O aumento das taxas de parto entrou em vigor a 1 de Junho, Dia da Criança, após publicação de um despacho do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Com a actualização, uma trabalhadora não-residente passou a pagar 8.775 patacas por um parto natural, ao invés das anteriores 975, e 17.550 patacas por uma cesariana, quando dantes pagava 1.950. Já as turistas, que pagavam por um parto natural 1.950 patacas, passaram a pagar 17.550 e, no caso de uma cesariana, o valor aumentou de 3.900 para 35.100 patacas.