Tabaco: Fiscais realizaram mais de 200 mil inspecções em oito meses

Tendo em vista o cumprimento da Lei do Tabaco, os fiscais dos Serviços de Saúde realizaram, entre 1 de Janeiro e 31 de Agosto, 236.885 inspecções a estabelecimentos, representando uma média diária de 975 inspecções. De acordo com uma nota dos Serviços de Saúde, estes valores representam um aumento de 5,1% (ou 11.516 estabelecimentos) relativamente ao período homólogo do ano passado.

Durante estas inspecções foram registadas 3.789 acusações das quais 3.772 são referentes a fumadores ilegais, 13 casos referentes a ilegalidades nos rótulos dos produtos de tabaco e quatro casos de venda de produtos em prateleiras visíveis ao público. O número de acusações a fumadores ilegais comparado com o período homólogo anterior reduziu em 1.208 pessoas.

De entre as infracções a grande maioria dos fumadores ilegais (3.519 casos) são do sexo masculino, ou seja 93,3%, contra 6,7% de casos registados entre as pessoas do sexo feminino (253 ocorrências). Relativamente à proveniência dos infractores, 1.182 das multas foram aplicadas a cidadãos residentes de Macau (31.3%), 2.478 a turistas (65.7%) e 112 infracções foram cometidas por trabalhadores não-residentes (3%). Em 93 casos foi necessário o apoio das forças de segurança, acrescenta a nota dos Serviços de Saúde.