Sala de ensino especial abre este ano no Costa Nunes

O Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes vai ficar dotado de uma sala de ensino especial com capacidade para seis crianças, cuja abertura está para breve, disse ao PONTO FINAL Marisa Peixoto, directora da instituição. O ano lectivo arranca amanhã com 223 alunos, metade dos quais de língua materna portuguesa.

Catarina Vila Nova

Arranca amanhã o novo ano lectivo no Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes com 223 alunos inscritos. Ao PONTO FINAL, Marisa Peixoto, directora da instituição, disse que uma das novidades será a abertura de uma sala de ensino especial com capacidade para seis crianças. A entrada em funcionamento da nova instalação está ainda dependente da autorização de trabalho da educadora de ensino especial, que vem de Portugal e é uma das novas contratações para este ano lectivo. Dos 223 alunos inscritos este ano, menos um do que no ano lectivo passado, metade tem como língua materna o português.

“Vamos abrir a sala do ensino especial. Era para ter sido aberta no início do ano lectivo mas pela demora nos processos em relação às autorizações de trabalho na DSAL [Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais] não conseguimos o arranque da sala no início do ano lectivo”, disse Maria Peixoto. “Não tenho data concreta porque só quando sair a autorização de trabalho, principalmente da educadora de ensino especial, é que eu poderei abrir a sala”, acrescentou. Para além da educadora, o Costa Nunes contratou ainda uma terapeuta ocupacional e uma terapeuta da fala para a sala de ensino especial.

Actualmente, três alunos com necessidades educativas especiais já se encontram inscritos no Costa Nunes e, segundo a directora da instituição, os pais de outra criança com necessidades educativas especiais já manifestaram vontade de inscrever o seu filho no jardim-de-infância. “Nós teremos só seis crianças. Será uma sala reduzida. Três já estão nas nossas salas de ensino regular e serão passadas para a sala de ensino especial, mais uma que sabemos que os pais querem mudar para integrar a turma de ensino especial e as que vierem referenciadas do CAPI [Centro de Apoio Psico-Pedagógico e Ensino Especial]”, explicou Marisa Peixoto.

O Costa Nunes inicia amanhã o novo ano lectivo com 223 alunos escritos, menos um do que no ano passado, distribuídos por 11 turmas. Em Setembro de 2017, o jardim-de-infância tinha começado o ano lectivo com 224 crianças, um aumento de 42 face ao ano anterior. Segundo explicou Marisa Peixoto, houve cerca de quatro ou cinco desistências este ano, número que diz ser normal. “Temos sempre algumas desistências. Essa situação acontece sempre, mas não foi significativo”, afirmou.

Dos 223 alunos inscritos este ano no Costa Nunes, cerca de metade têm como língua materna o português. “As outras 50% são de língua materna não portuguesa, entre chinês, inglês, temos uma criança dos Estados Unidos, temos crianças russas”, disse Marisa Peixoto.