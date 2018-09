Macao Commercial já respondeu a acusação dos Estados Unidos

Uma empresa local acusada de fugir a taxas alfandegárias impostas a molas para colchões vindas da China já apresentou a defesa junto do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. A Macao Commercial admite, no entanto, não estar confiante e acusa o Governo da RAEM de falta de apoio.

A Macao Commercial and Industrial Spring Mattress Manufacturer respondeu ontem ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que acusou a companhia de fugir a medidas ‘anti-dumping’ impostas em 2009 a molas para colchões vindas da China. Mas Nelson Wu, director de vendas da companhia, admitiu ao PONTO FINAL não estar confiante em conseguir inverter a decisão. O empresário deixou também críticas às autoridades de Macau, que acusou de passividade, numa altura de guerra comercial entre Pequim e Washington.

“Demos ordens ao advogado que nos representa nos Estados Unidos para entregar hoje [ontem] o nosso dossiê”, disse Nelson Wu. Segundo a conclusão preliminar da investigação, publicada há duas semanas no Boletim Oficial do Governo Federal dos EUA, o Departamento tem agora até 11 de Outubro para tomar uma decisão final. No pior dos casos, Washington poderá impor uma taxa alfandegária de 234,51 por cento aos produtos da Macao Commercial.

O Departamento do Comércio concluiu que a empresa “não conseguiu demonstrar que não tinha qualquer remessa de molas feitas na China” continental. “É óbvio”, lamenta Nelson Wu, que as autoridades norte-americanas “não fizeram uma investigação suficientemente profunda sobre a indústria e a manufactura de Macau”. O empresário lembra que a cidade não tem qualquer fornecedor de arame de aço, usado para produzir molas, e que comprar material do continente é a opção mais lógica.

Nelson Wu admite não estar confiante “em conseguir fazer diferença alguma na decisão final”. “Somos apenas uma pequena empresa de uma pequena região, mas vamos lutar até não mais ser possível”, prometeu o responsável da Macao Commercial. Ele considera a decisão “tendenciosa” e proteccionista, fruto da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. O Presidente dos EUA, Donald Trump, tem vindo a impor taxas alfandegárias a inúmeros produtos vindos da China, que acusa de fomentar competição desleal. O Governo Central já respondeu impondo também pesadas taxas a produtos norte-americanos.

“Lutar sozinhos”

Nelson Wu deixou também críticas à Direcção dos Serviços de Economia (DSE). A investigação à Macao Commercial começou em 2014, devido a uma queixa da rival norte-americana Legget & Platt, e desde então que o Departamento do Comércio tem feito avaliações regulares da empresa, a cada dois anos. A DSE, lamenta o empresário, “só nos contactou umas horas depois” do PONTO FINAL ter pedido um comentário à direcção liderada por Anton Tai Kin Ip, “para saber mais”. “Pelo menos agora a direcção está a prestar atenção ao nosso caso”, acrescenta Nelson Wu.

Três dias após o anúncio da decisão do Departamento do Comércio, a DSE respondeu ao PONTO FINAL, prometendo “manter comunicação” com a Macao Commercial, “continuando a depositar grande atenção à evolução da situação”. “Caso necessário, prestaremos apoio apropriado, em tempo oportuno”, refere ainda a resposta enviada por correio electrónico. Mas, diz Nelson Wu, até agora a DSE “não nos ofereceu qualquer ajuda”. “Claro que seria melhor termos o Governo ao nosso lado em vez de termos de lutar sozinhos”, desabafa o empresário.

A Macao Commercial não é a única a queixar-se. Segundo o Inquérito de Conjuntura ao Sector Industrial Exportador referente ao segundo trimestre deste ano, divulgado ontem pela DSE, algumas empresas de produtos farmacêuticos e alimentares afirmaram ter encontrado obstáculos nas exportações para os EUA devido a formalidades complexas na declaração alfandegária ou demora no desalfandegamento. As 34 empresas inquiridas disseram ainda que as perspectivas futuras de exportação são incertas, devido à “atmosfera do conflito comercial entre a China e os Estados Unidos”.

Bóia de salvação

A DSE disse ao PONTO FINAL que “o valor total” das exportações da Macao Commercial para os EUA é “relativamente reduzido”, pelo que a imposição de taxas alfandegárias traria um impacto “muito leve” à balança comercial da cidade. A base de dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos refere que não é possível aceder a informação sobre a exportação de molas para colchões, por motivos de privacidade. Por mais pequena que seja a empresa, Nelson Wu responde que a decisão poderá colocar em perigo os empregos dos cerca de 20 trabalhadores, uma vez que os Estados Unidos representam “100 por cento das vendas”.

Com a Macao Commercial a tentar alterar o modelo de negócio para compensar o impacto da previsível imposição de taxas alfandegárias nos Estados Unidos, “Portugal poderá ser a nossa bóia de salvação”, confessa Nelson Wu. Desde 2016 que a empresa tem importado também arame de aço de Portugal. “O material é um bocadinho mais caro, mas devido à qualidade superior permite maior produção e menos desperdício, o que acaba por compensar a diferença de preço”, explica o empresário.

A Macao Commercial tem estado a tentar transferir o fabrico de máquinas de compressão de molas da China continental para a RAEM, além de apostar em outros mercados. Nesse âmbito, a empresa tem “uma relação de benefício mútuo” com a fornecedora portuguesa, a Fapricela, com sede em Ançã, diz Nelson Wu. “Eles apresentam-nos a clientes em Portugal que têm interesse em comprar as nossas máquinas e nós apresentamo-los aos nossos clientes interessados em comprar o arame de aço deles”, explica o residente.