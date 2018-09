Fórum de Medicina Tradicional vai trazer 400 profissionais da área a Macau

O “Fórum de Cooperação Internacional de Medicina Tradicional 2018” vai trazer a Macau cerca de 400 profissionais desta área, entre os dias 20 e 21 de Setembro. Este encontro tem como objectivo a partilha de experiências entre os participantes relativamente às políticas da área, às tecnologias utilizadas, à exploração do mercado e às estratégias de investimento e financiamento.

Vai realizar-se no hotel Venetian, nos próximos dias 20 e 21 de Setembro, o “Fórum de Cooperação Internacional de Medicina Tradicional 2018”, que vai reunir cerca de 400 profissionais da área. Este encontro, organizado em conjunto pelo Governo e pela Administração Estatal de Medicina Tradicional Chinesa da China e coordenado pelo Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação Guangdong-Macau, contará com a presença de personalidades ligadas a instituições de supervisão industrial, peritos e académicos de instituições de I&D, assim como dirigentes de empresas da área provenientes não só de Macau, mas também do interior da China, de Hong Kong, dos Estados Unidos, da Europa, da Associação de Nações do Sudoeste Asiático, assim como dos países de língua portuguesa.

Este fórum, sob o tema “Desenvolvimento e Internacionalização da Indústria de Medicina Tradicional Chinesa na Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau”, vai contar com comunicações a propósito de vários temas relativos a esta área, também com um Fórum de Investimento e Financiamento, bolsas de contacto e intercâmbios, assim como um salão de intercâmbios entre jovens médicos de Medicina Tradicional Chinesa, por exemplo. Este evento tem como objectivo a partilha de experiências no âmbito das políticas, das tecnologias, da exploração do mercado e estratégias de investimento e financiamento.

Os discursos vão ter por base três temas principais: a inovação das políticas, a integração do mercado e novas oportunidades de investimento. No primeiro dia do fórum serão promovidos encontros entre jovens médicos de medicina tradicional chinesa, como forma de aprendizagem. No segundo dia, terá lugar uma sessão que consiste em discussão de temas sobre a situação do desenvolvimento da medicina tradicional no contexto internacional, exploração e controlo de mercados e haverá ainda espaço para um fórum de investimento e financiamento em formato ‘roadshow’, permitindo que os especialistas e as instituições de investimento procedam à comparação e selecção dos projectos no âmbito dos fundos de investimento industrial e instituições profissionais de investimento.

Este fórum acontece depois de o Chefe do Executivo, Chui Sai On, ter referido, no Fórum Internacional de Desenvolvimento da Medicina Tradicional 2018, que se realizou na Tailândia em Maio deste ano, que queria atrair os países da Associação de Nações do Sudoeste Asiático para investirem em Macau. O Governo “espera criar oportunidades para as empresas de medicina tradicional da China e para as congéneres da ASEAN nos mercados interno e externo para que, num esforço conjunto, consigam internacionalizar-se”, disse na altura Chui Sai On.