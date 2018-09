Prestação nos Jogos Asiáticos superou as expectativas

A conquista de cinco medalhas nos Jogos Asiáticos foi recebida de forma emocionada pelo presidente do Comité Olímpico e Desportivo de Macau, Charles Lo Keng Chio, que destacou a importância de os jovens atletas locais continuarem a treinar para poderem ombrear com atletas de outros países em competições internacionais.

Pedro André Santos

As cinco medalhas conquistadas pelos atletas de Macau nos Jogos Asiáticos, que decorreram na Indonésia, superaram as expectativas, disse ao PONTO FINAL Charles Lo Keng Chio. O presidente do Comité Olímpico e Desportivo de Macau chegou ontem a Macau, juntamente com uma comitiva de atletas onde estava também presente o presidente do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun.

Em declarações ao PONTO FINAL, Charles Lo Keng Chio mostrou-se bastante satisfeito pela prestação dos atletas da RAEM, considerando que superaram as expectativas. “Conseguimos uma medalha de ouro, duas de prata e duas de bronze, é muito encorajador para nós, pessoalmente fiquei muito emocionado com os nossos resultados. Este feito só se tornou possível através dos treinos dos atletas ao longo dos últimos anos, e claro que não seria possível sem o apoio do Instituto do Desporto. Acho que estiveram muito bem, muito melhor do que esperávamos, e acho que têm que continuar porque à medida que progredimos também os outros países progridem”, alertou o dirigente.

Huang Junhua esteve em destaque ao vencer a medalha de ouro, em wushu, mas a prestação dos atletas deve ser reconhecida na sua globalidade, considera Charles Lo Keng Chio. “A medalha de ouro é o topo, claro. Na nossa prova competimos também contra a China, por isso acho que Macau esteve muito bem. Nas outras medalhas lutámos muito também, e temos que ter isso em conta”, acrescentou o dirigente.

Charles Lo Keng Chio referiu ainda que “não podemos comparar [Macau] com outros países”, visto que a maior parte dos atletas locais “têm outros empregos”, o que “acaba por ser uma desvantagem” em comparação com desportistas de outras nações que dedicam o seu tempo na totalidade à prática das respectivas modalidades.

Questionado por este jornal sobre o que este feito representa para o futuro da modalidade, o presidente do Comité Olímpico e Desportivo de Macau mostrou-se optimista, afirmando que “temos jovens a aparecer todos os anos” que, juntamente com o apoio da entidade que tutela o desporto no território, podem continuar a conquistar medalhas representando as cores da RAEM.