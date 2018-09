Polytec processa jornal Son Pou por difamação

A empresa Polytec Asset Holdings Limited processou o jornal em língua chinesa Son Pou e o jornalista Lei Kong por difamação devido a um artigo publicado em que o jornalista refere que a empresa responsável pelo empreendimento Pearl Horizon “alegadamente enganou” os compradores, avançou a Macau News Agency.

Em declarações à agência, o jornalista considerou o processo “escandaloso” e disse ainda suspeitar que o principal objectivo da empresa é reprimir a liberdade de expressão. Lei Kong explicou que, com a capacidade de gastar milhões neste processo, levando o jornal e ele próprio à exaustão financeira, o objectivo é silenciar a publicação.

O director do jornal em causa, Chao Chong Peng, acusa a Polytec de nunca ter abordado o jornal para fazer qualquer rectificação ou sequer para recorrer ao direito de resposta, o que, de acordo com a lei da imprensa local, é obrigatório.

Chao Chong Peng disse ainda não ver razão para não permitir que o artigo em causa fosse publicado, já que o seu conteúdo tem base legal e justifica-se, uma vez que, “ao longo dos anos, a Polytec não cumpriu os seus contratos e não compensou os compradores”. “Como director, o que o jornalista escreveu é verdade e não havia motivo para que eu reprimisse a liberdade de expressão e não permitisse que a coluna fosse publicada”. O director do Son Pou acrescentou que só recentemente é que a empresa sugeriu um acordo com os lesados, depois das críticas do Governo, deputados e várias associações.

Lei Kong mostrou-se confiante em como a Polytec vai perder o processo, mas, ainda assim, revelou-se preocupado pelo facto de a empresa ser “demasiado poderosa”, o que pode dar azo a que o resultado do julgamento seja imprevisível. O PONTO FINAL tentou contactar a Polytec, mas sem sucesso.