Obra de Wu Li em exposição no MAM para assinalar os 300 anos da sua morte

A exposição “Para Além da Paisagem: Exposição Comemorativa do 300.º Aniversário da Morte de Wu Li” vai ser inaugurada esta sexta-feira, 7 de Setembro, no Museu de Arte de Macau (MAM). Trata-se da primeira exposição a solo em grande escala do pintor chinês e quase metade das peças serão apresentadas pela primeira vez ao público.

O Museu de Arte de Macau vai inaugurar na próxima sexta-feira uma exposição que assinala os 300 anos da morte do pintor chinês Wu Li. A mostra “Para Além da Paisagem: Exposição Comemorativa do 300.º Aniversário da Morte de Wu Li” abre ao público pelas 18h30, no 4.º andar do MAM.

A exposição, que é organizada pelo MAM, pelo Museu do Palácio, pelo Museu de Xangai, pela Fundação Macau, pela Direcção dos Serviços de Turismo, e pelo jornal Macau Daily News, com o apoio do Museu de Arte de Hong Kong e da Residência da Companhia de Jesus, vai contar com 84 conjuntos de peças de obras de caligrafia e pintura, em que quase metade das peças são apresentadas publicamente pela primeira vez. Esta será a primeira exposição a solo de grande escala do conhecido pintor da dinastia Qing. A exposição tem como objectivo dar a conhecer ao público “algumas das melhores pinturas da dinastia Qing”, lê-se na nota divulgada pelo Instituto Cultural (IC).

Wu Li, que viveu entre 1632 e 1718 e que ganhou o epíteto de Taoista do Poço Profundo, devido à presença de um poço muito profundo onde vivia, passou por Macau com Philippus Couplet, um jesuíta belga, e residiu no Colégio de S. Paulo onde estudou latim e teologia, tendo depois regressado a Jiangsu, província de onde era natural. Em 1682, ingressou na ordem dos jesuítas como frade. Foi ordenado padre em Nanjing em 1688 e começou a pregar em de Xangai, onde acabaria por falecer.

As suas obras combinavam os pontos fortes das várias escolas e subordinavam-se sobretudo a temas da natureza, sendo particularmente conhecido pelas suas obras em pintura de paisagem, descreve o IC, acrescentando que Wu Li foi um dos “Seis Mestres de Qing”, juntamente com Wang Shimin, Wang Jian, Wang Yuanqi, Wang Hui e Yun Shouping, tendo influenciado profundamente a história da arte chinesa e o desenvolvimento do catolicismo na China.

A obra “Lago na Primavera”, considerada uma das suas obras-primas, vai marcar presença nesta exposição do MAM. A obra foi pintada depois do pintor ter conhecido François de Rougemont, o seu mentor jesuíta, que desempenhou um papel importante na formação do pensamento religioso de Wu Li, mostrando os estilos únicos de pincel e tinta.

Os especialistas apontam a sua experiência pessoal como fundamental para a sua obra. Wu Li, descrito como um intelectual chinês, compôs também inúmeros poemas que reflectiam a sua carreira como frade e o seu sentimento religioso. “Para Além da Paisagem: Exposição Comemorativa do 300.º Aniversário da Morte de Wu Li” estará aberta ao público entre 8 de Setembro e 11 de Novembro. A entrada é livre.