Mais de 4 mil filmes submetidos ao festival Sound & Image Challenge

A 9.ª edição do festival Sound & Image Challenge International, que vai decorrer no Teatro Dom Pedro V entre os dias 4 e 9 de Dezembro, recebeu um total de 4143 candidaturas. Destas, o júri do festival escolheu 72 curtas-metragens que concorrem ao prémio de melhor filme do festival.

Da lista final dos filmes seleccionados para participarem neste festival dedicado às curtas-metragens, há 34 ficções, 25 filmes de animação e 13 documentários. Além dos 11 filmes de Macau, há ainda películas de países como Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Espanha, EUA, Malásia, Portugal, Républica Checa e Rússia.

Os filmes serão avaliados por um painel de jurados composto por 13 realizadores profissionais, vencedores ou nomeados em edições anteriores do “Sound & Image Festival”. A plateia também poderá participar na escolha dos melhores filmes do festival, tendo a possibilidade de votar para o prémio de Melhor Filme da Audiência.

O festival tem como objectivo motivar os produtores locais e internacionais a competir em Macau, diz a organização, acrescentando que o público-alvo são os profissionais do audiovisual e os novos talentos da indústria.

Repete-se a habitual competição dedicada ao vídeo musical, intitulada “Volume”. Para esta secção foram submetidos 666 videoclipes, dos quais resultou um lote de 11 finalistas. O ano passado, a lista final de videoclipes a concurso era apenas de seis. Esta competição visa fazer com que se produzam videoclipes tendo por base a música original de Macau.

O evento vai ainda contar com seis masterclasses de técnicas de ficção, técnicas de animação e técnicas de cinematografia. A abertura do festival acontece no dia 4 de Dezembro, pelas 19 horas no Teatro Dom Pedro V. A entrada é livre.