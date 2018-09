Grupo traz ‘plogging’ aos lagos de Macau

Um grupo está a tentar promover na cidade o ‘plogging’, que combina corrida com a recolha de lixo, junto aos lagos Nam Van e Sai Van. Numa altura em que se discute uma taxa sobre o plástico descartável, o objectivo é sensibilizar a população para a quantidade de lixo produzida em Macau.

Vítor Quintã

Lâminas ferrugentas, placas de esferovite e até um chapéu-de-chuva virado do avesso estão entre os quilos de lixo que um grupo de residentes apanhou em menos de uma hora a correr em volta dos lagos Nam Van e Sai Van no domingo. Foi a segunda vez que este grupo, com mais de uma dezena de pessoas, se reuniu para praticar uma nova actividade chamada ‘plogging’, que combina corrida com a recolha de lixo. Mais do que limpar a cidade, o objectivo é sensibilizar os residentes para o impacto que cada pessoa pode ter no ambiente, diz a organizadora.

Calista Chan participou em algumas campanhas, realizadas de forma irregular, para limpar o lixo de zonas específicas da região, nomeadamente em Coloane. Mas depois a activista descobriu o ‘plogging’ na Internet e achou que era “uma excelente ideia, mais eficiente do que simplesmente ir a um sítio, apanhar lixo e ir embora”. “Em primeiro lugar eu gosto de correr e venho correr nesta zona uma ou duas vezes por semana”, diz ao PONTO FINAL Calista, que é interrompida por um conhecido que acena sem abrandar o passo.

Os lagos são uma zona popular para os amantes da corrida e “se todos estivermos mais conscientes, podemos reduzir em muito o problema”, diz a residente. “Já há muitas pessoas a fazer isto um pouco por todo o mundo, porque o lixo é um problema global”, sublinha Calista. O ‘plogging’ surgiu na Suécia em 2016 – aliás, o nome vem da expressão sueca para “apanhar lixo do chão” (‘plocka upp’) – e tem ganho adeptos no Reino Unido e nos Estados Unidos da América.

Mudar mentalidades

Ainda nem a volta ao lago vai a meio e os sacos começam a pesar nas mãos dos corredores. “Não chegam, há muito lixo. Para a próxima temos de trazer mais”, conclui uma participante, enquanto limpa o suor da testa à luva. Pouco depois Calista Chan aceita a derrota: “Não podemos apanhar tudo senão nunca mais saímos daqui”. O Relatório do Estado do Ambiente de Macau 2017, divulgado no mês passado pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), revela que cada habitante produz em média 2,16 quilos de lixo por dia.

Parte desse lixo vai parar às ruas e estradas da cidade. “O mais surpreendente para mim foi a enorme quantidade de beatas de cigarro que encontrámos”, confessa Calista. “Há muita gente que vem fumar para esta área, mas aparentemente não há sítios suficientes para eles apagarem o cigarro”, lamenta a activista. Muitas das beatas foram encontradas junto aos passeios, o que dá a entender que foram atiradas de carros que passavam.

Os sacos de lixo recolhidos nesta actividade são apenas uma gota no oceano, mas Calista acredita que o principal objectivo é “sensibilizar as pessoas para este problema”. O grupo partilha pequenas vitórias, como um ciclista que fez um sinal de encorajamento ao passar, os carros que abrandam para ver ou até para filmar os corredores a apanhar lixo do chão. Um destes vídeos da sessão de ‘plogging’ de domingo foi parar à Internet e partilhado entre os participantes.

Plástico descartado

O grupo encontra também muito plástico, nomeadamente garrafas, à volta dos lagos. A organizadora pára por um momento e, apesar de alguma falta de fôlego, aponta para as águas por baixo da Ponte Governador Nobre de Carvalho, onde bóiam garrafões e caixas de poliuretano usadas para levar comida para casa. “Se calhar da próxima vez temos que vir de barco apanhar este lixo”, diz com um sorriso Calista, que faz também parte de uma equipa de barcos-dragão.

O plástico descartável tem estado na ordem do dia nas últimas semanas, graças ao lançamento de uma petição que pedia a aplicação de taxas para erradicar a utilização deste material plástico descartável em Macau. Em apenas 15 dias, a petição reuniu 4.700 assinaturas e foi entregue na sede do Governo na passada quinta-feira. Annie Lao, uma das dinamizadoras da iniciativa, disse na altura que foram dadas ao Executivo duas semanas para responder às exigências com medidas concretas e uma calendarização para a sua implementação.

Calista Chan apoia a iniciativa e diz que, por outro lado, é preciso que as pessoas ganhem consciência da quantidade de plástico que utilizam “todos os dias”. “Se todos usarmos menos plástico, podemos ter uma cidade mais limpa”, sublinha a activista. Sacos de plástico podem demorar mil anos a decompor e Calista acredita que muitos residentes conhecem o perigo. “Mas na grande maioria das situações não têm alternativa, têm de usar plástico”, lamenta.

Em 2015, a DSPA anunciou a intenção de taxar os sacos de plástico, tendo sido lançada uma consulta pública no mesmo ano. Desde então não houve mais avanços nesse sentido, apesar do consenso obtido junto dos cidadãos. “Há muitos possíveis substitutos”, defende Calista Chan, apontando como exemplo os matérias biodegradáveis. “Se o Governo e os residentes colaborarem, podemos fazer a diferença”, diz a activista.