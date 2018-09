Comissão da Defesa e Segurança do Estado inicia funções no próximo mês

A Comissão da Defesa e Segurança do Estado, anunciada na semana passada, vai começar a funcionar a partir de Outubro conforme indica o regulamento administrativo publicado ontem em Boletim Oficial. No documento são também elencadas as atribuições conferidas a esta comissão, que vão desde a coordenação dos trabalhos relativos à defesa da soberania da RAEM até à colaboração na formulação de políticas para a defesa do Estado.

A Comissão da Defesa e Segurança do Estado vai entrar em vigor num prazo de 30 dias, ou seja, iniciará funções no mês de Outubro, de acordo com o regulamento administrativo publicado esta segunda-feira em Boletim Oficial. Esta comissão, cujo anúncio da sua criação foi feito na passada semana por Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, não terá como funções executar a Lei Relativa à Defesa da Segurança do Estado. A comissão servirá como órgão que presta apoio ao Chefe do Executivo na tomada de decisão sobre assuntos relativos à defesa e segurança de Macau, assegurando a realização dos trabalhos de organização, descreve a nota.

O regulamento administrativo agora publicado revela também todas as atribuições desta comissão, que vão desde a organização dos trabalhos relativos à defesa da soberania, da segurança e dos interesses do desenvolvimento do Estado, bem como estudar a implementação das orientações do Chefe do Executivo, passando também pela análise da conjuntura da RAEM relacionada com a segurança, pela colaboração na formulação das políticas da RAEM para a defesa do Estado e pela promoção de construção do regime jurídico da região relacionado com a segurança do Estado. O tratamento dos restantes assuntos relacionados com a segurança do Estado é outra das atribuições desta comissão.

A comissão será presidida pelo Chefe do Executivo, que terá como competências a representação da comissão, a convocação das reuniões e a aprovação da ordem de trabalhos. No documento é referido ainda que esta comissão deverá reunir a cada seis meses. Extraordinariamente, a comissão poder-se-á reunir sempre que convocada pelo presidente ou por requerimento de, pelo menos, um terço dos vogais. Já o gabinete desta comissão será dirigido por um chefe e por um subchefe, que serão cargos ocupados respectivamente pelo secretário para a Segurança e pelo director da Polícia Judiciária.

“Os temas, conteúdos, actas e documentos de apoio relacionados com as reuniões da Comissão, bem como o trabalho do Gabinete, têm a natureza confidencial”, refere o regulamento, acrescentando que “a desclassificação da confidencialidade apenas pode ser operada pelo presidente da Comissão”.

O regulamento administrativo diz ainda que a comissão e o gabinete podem solicitar a colaboração de outras entidades públicas, as quais lhes devem prestar todo o apoio necessário. O documento explica ainda que o funcionamento da Comissão e do Gabinete será apoiado, no âmbito dos recursos humanos e a nível técnico, administrativo e financeiro, pela Polícia Judiciária.

Também na passada semana, Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, tinha admitido que as autoridades de Macau estão a investigar indícios de crime contra a segurança do Estado. O secretário não avançou com mais detalhes sobre o número de casos nem sobre a altura em que se iniciou a investigação. Wong Sio Chak referiu apenas que estes crimes estão previstos na Lei Relativa à Defesa da Segurança do Estado.