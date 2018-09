Ano lectivo 2018/2019 arranca com acréscimo no número de alunos

O ano lectivo 2018/2019, que tem início ao longo desta semana, vai contar com um total de 80.556 alunos do ensino não superior, registando um aumento de 1,9% face ao ano lectivo anterior, informa a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). Este é o quinto ano em que o número de alunos do ensino não superior regista um aumento.

Este acréscimo do número de alunos do ensino não superior é justificado com o aumento do número de alunos do ensino primário, cujo número aumentou 8% comparativamente com o ano anterior, para os 33.238. Já os alunos do ensino infantil são este ano lectivo 18.846, representando um decréscimo de 0,9% quando comparado com o ano transacto. Também o número de alunos do ensino secundário decresceu, neste caso, na ordem dos 3%, sendo agora 27.662 os alunos do secundário.

A DSEJ indica ainda que, este ano, Macau terá 77 escolas e 121 unidades escolares, 105 das quais estão integradas no sistema de escolaridade gratuita, que conta com cerca de 72 mil alunos beneficiados.

Relativamente ao pessoal docente, a DSEJ diz que, nesta fase preliminar do novo ano lectivo, prevê-se que o número de professores atinja os 7.751, um aumento de 1,9% relativamente ao ano lectivo transacto, que contou com 7.606 docentes. Nesta fase, o número de docentes do ensino infantil é de 1.337, representando um aumento de 0,5% em comparação com o ano lectivo de 2017/2018. O número de professores do ensino primário será de 2.550, mais 4,3% do que no ano passado e, relativamente ao ensino secundário, haverá 3.183 docentes, mais 0,4% do que no ano passado.

A DSEJ refere ainda que, para incentivar a cooperação entre escolas e famílias, serão realizadas durante o próximo ano lectivo actividades de educação parental relacionadas com a vida saudável, planeamento de carreira, educação para a vida e educação sexual.