Sulu Sou defende inclusão da homossexualidade e contracepção no currículo de educação sexual

Após a educação sexual e a homossexualidade terem estado na ordem do dia nas

últimas semanas, na sequência das declarações de Leong Vai Kei, subdirectora da

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, Sulu Sou envia hoje uma

interpelação escrita ao Governo. O deputado pede que seja criado um currículo

de “educação sexual abrangente” que inclua as temáticas das diferentes

orientações sexuais e identidades de género e também métodos contraceptivos.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita que será endereçada hoje ao Executivo, o

deputado Sulu Sou questiona o Governo quanto à promoção de uma “educação

sexual abrangente” e inclusão da comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e

transexuais) em Macau. Citando relatórios das Organização das Nações Unidas

(ONU), o também vice-presidente da Associação Novo Macau afirma que

“simplesmente ensinar os alunos sobre abstinência não ajuda a reduzir a

gravidez na adolescência”. O pró-democrata defende a inclusão de uma

“educação sexual abrangente” nas escolas de Macau, que ensine os jovens sobre

contracepção, doenças sexualmente transmissíveis e diferentes identidades de

género e orientações sexuais.

“A maioria da comunidade LGBT pensa que o Governo e as instituições

educativas têm a responsabilidade de ensinar o público a aceitá-los e que têm

que fazer um melhor trabalho em acabar com os estigmas. Como planeia o

Governo promover a inclusão da comunidade LGBT na nossa sociedade?”,

questiona o deputado. Citando o relatório conduzido pela Associação Arco-Íris

em 2016, Sulu Sou aponta que, das 715 respostas válidas, 52% consideraram que

“a comunidade LGBT enfrenta um elevado nível de discriminação”. Cerca de 80%

dos inquiridos consideraram que o Governo é responsável pela inclusão social

deste grupo, e 52% apontaram que o trabalho do Governo e das instituições

educativas em acabar com o estima era “inadequado”.

No que diz respeito à educação sexual, o deputado defende a criação de

um currículo “abrangente” que acompanhe as “tendências internacionais”. “O

Governo tem a responsabilidade de acompanhar os professores da linha da

frente e encorajá-los a adoptar uma educação sexual abrangente que siga as

tendências internacionais. Eles são também responsáveis por acabar com o

estigma das diferentes orientações sexuais e identidades de género”, afirmou o

activista. Neste sentido, Sulu Sou questiona “como planeia o Governo cooperar

com os trabalhadores da linha da frente em diferentes escolas para promover

uma ‘educação sexual compreensiva’ e ensinar os alunos sobre sexo seguro,

como se protegerem e a respeitarem pessoas com diferentes orientações sexuais

e identidades de género”.

Na sua interpelação, Sulu Sou remete para um relatório da ONU que

aponta que, “em situações extremas, os alunos podem tentar o suicídio se

estiverem isolados ou estigmatizados devido à sua orientação sexual ou

identidade de género”. O deputado refere também “vários estudos académicos”

entre 2006 e 2010 que demonstraram que “simplesmente ensinar os alunos

sobre abstinência não ajuda a reduzir a gravidez na adolescência”. Por outro

lado, continua o activista, “uma ‘educação sexual abrangente’, que ensine os

alunos a protegerem-se e a terem sexo seguro, pode reduzir a gravidez na

adolescência e o risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis”.