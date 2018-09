Pintura de Macau, Hong Kong e Pequim, em exposição no Centro UNESCO

Até à próxima terça-feira, dia 4 de Setembro, o Centro UNESCO recebe mais de 60 pinturas de Jiang Yuan, Feng Zhongyun e Lam Tian Xing. A mostra tem como objectivo dar a conhecer a obra dos artistas, que são considerados pioneiros da pintura chinesa. A “Exposição de Intercâmbio dos Pioneiros da Pintura Chinesa de Pequim, Hong Kong e Macau” tem entrada livre entre as 10 e as 19 horas.

A “Exposição de Intercâmbio dos Pioneiros da Pintura Chinesa de Pequim, Hong Kong e Macau – Trio” abriu portas na passada sexta-feira e encerra a 4 de Setembro. Nesta mostra de pintura chinesa, apoiada pela Fundação Macau e com a colaboração da Academia de Pintura e Caligrafia de Chaoyang de Pequim, da Academia de Pintura Chinesa de Macau Lotus TV, da Associação Internacional de Intercâmbio de Artes de Lotus e da Associação internacional do Intercâmbio de Artista e Cultura de Hong Kong, estão expostas mais de 60 obras daqueles que são considerados os pioneiros da pintura chinesa contemporânea: Jiang Yuan, Feng Zhongyun e Lam Tian Xing, provenientes de Pequim, Macau e Hong Kong, respectivamente.

Esta exposição tem como objectivo promover o desenvolvimento das artes tradicionais chinesas, estimular o intercâmbio cultural entre Macau e o interior da China, dinamizar o ambiente cultural local e permitir que mais pessoas conheçam as obras a tinta chinesa, refere a Fundação Macau, em comunicado. O encontro entre os três pintores pretende também fazer a ponte entre as diferentes culturas urbanas, mostrando uma coexistência através de diferente trabalhos de pintura.

Jiang Yuan trabalha em Pequim, mas nasceu na cidade de Yangzhou. Inicialmente começou por estudar Arquitectura, mais tarde, na Universidade de Artes de Nanjing concluiu o doutoramento em Pintura Chinesa e é actualmente um dos líderes do estilo “Novo Oito Excêntricos de Yangzhou”, descreve a Fundação Macau. Jiang Yuan concilia o avanço da estética tradicional com a estética da nova era. As suas obras apresentam uma forte matriz chinesa, revelando a vida e os sentimentos das pessoas comuns.

Feng Zhongyun, presidente da Associação dos nativos de Pequim de Macau, vive actualmente em Macau, mas cresceu em Pequim. Entrou na Academia Central de Belas-Artes para estudar pintura de flores e de pássaros e é pioneiro nesse campo. O artista dá mais importância a ser orgânico do que a ser organizado, diz a Fundação Macau, acrescentando que, além de observar os objectos reais também analisa as normas tradicionais da pintura chinesa, fazendo a ligação e uma apreciação entre a arte e os objectos.

Já Lam Tian Xing, de Hong Kong, estudou na Academia Central de Belas-Artes e é actualmente presidente da Associação Internacional de Intercâmbio de Artista e cultura de Hong Kong. O artista insere as suas experiências pessoais na sua obra. As suas pinturas são coloridas e em camadas, com um espírito experimental e uma visão aberta das culturas chinesas e ocidental, conseguindo animar uma pintura com poucas pinceladas, refere a mesma nota. A exposição está aberta ao público até amanhã, com entrada livre, no Centro UNESCO de Macau.