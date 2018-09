Pequim estuda hipótese de residentes de Macau se alistarem no exército

O Governo de Pequim está a analisar a possibilidade de permitir que os residentes de Macau, Hong Kong e Taiwan se alistem no Exército de Libertação do Povo Chinês, adiantou Wu Qian, porta-voz do Ministério da Defesa da China, numa conferência de imprensa cujo tema era a recente medida da Universidade de Tsinghua, em Pequim, de decretar treino militar obrigatório de três semanas para estudantes provenientes de Macau e Hong Kong.

Ao South China Morning Post, Wu Qian disse que “alguns compatriotas de Hong Kong mostraram vontade em alistar-se e contribuir para a causa da defesa nacional”, acrescentando que o Governo central está a estudar a hipótese de alargar o serviço militar voluntário às regiões administrativas especiais.

O porta-voz chinês disse ainda reconhecer o patriotismo demonstrado pelos residentes de Macau, Hong Kong e Taiwan e considera que os habitantes destas regiões administrativas especiais têm uma melhor percepção do país e do seu exército. “O treino militar é muito benéfico para os jovens, já que lhes vai ensinar a importância da disciplina e da responsabilidade social”, acrescentou.

Um inquérito citado pelo mesmo jornal, realizado pela Aliança Democrática para a Melhoria e Progresso de Hong Kong, revela que cerca de metade dos jovens daquela região manifestaram vontade de se alistarem no serviço militar de Pequim, mas que essa adesão deve ser voluntária.

Na mesma conferência, o porta-voz do Ministério da Defesa da China anunciou que o país vai realizar exercícios militares com os países da Associação de Nações do Sudeste Asiático em Outubro na província de Guangdong. Recorde-se que, na semana passada, a universidade chinesa de Tsinghua anunciou que o treino militar de três semanas passaria a ser obrigatório para os estudantes provenientes de Hong Kong e Macau.