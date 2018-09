Macau termina participação com cinco medalhas

Terminou ontem mais uma edição dos Jogos Asiáticos, que tiveram lugar na Indonésia, nos quais os atletas de Macau conseguiram conquistar cinco medalhas. Huang Junhua esteve em destaque ao vencer a medalha de ouro, em wushu, modalidade na qual a RAEM conseguiu mais uma medalha, de prata, por intermédio da atleta Li Yi, na competição feminina.

No karaté, Macau conseguiu duas medalhas, uma de prata e outra de bronze, para Sou Soi Lam e Wong Sok I, respectivamente, enquanto que a quinta e última medalha foi alcançada por Hoi Long, que venceu o bronze na prova de triatlo.

No balanço geral, a China foi a grande vencedora da prova, com um total de 289 medalhas, seguindo-se Japão, com 205, e Coreia do Sul, com 177.

