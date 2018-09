Lanternas do coelho regressam à cidade com o concurso de fogo-de-artifício

As lanternas do coelho estão, desde sábado, de regresso ao One Central Promenade e ao espaço Anim’Arte NAM VAN. O 3º Festival Internacional de Lanternas de Macau decorre em paralelo com o Concurso Internacional de Fogo-de-artifício, que volta a iluminar o céu da cidade durante o mês de Setembro.

Catarina Vila Nova com Agência Lusa

O 3º Festival Internacional de Lanternas de Macau arrancou no passado sábado com 10 peças que, este ano, podem ser vistas no One Central Promenade e também no espaço Anim’Arte NAM VAN. Os artistas responsáveis pelas gigantes lanternas de coelhos da terceira edição do festival foram o arquitecto Carlos Marreiros, o pintor de Macau Lio Man Cheong, a artista portuguesa Ana Jacinto Nunes, a arquitecta e artista britânica Farah Carolina, o artista italino Ugo Re e o artista de Pequim Mei Le. O Festival Internacional de Lanternas decorre, à semelhança das edições anteriores, em paralelo com o Concurso Internacional de Fogo-de-artifício de Macau (CIFAM).

Dez esculturas “gigantescas” de luz, com traços contemporâneos, começaram a iluminar este fim de semana uma avenida em Macau, num festival que tem mão de artistas portugueses. Não é por acaso que o “Festival das Lanternas” se realiza – já pelo terceiro ano consecutivo – neste período do ano, antes e durante o Outono, explicou à Lusa o arquitecto Carlos Marreiros, à margem da inauguração do evento, este sábado. O festival realiza-se em paralelo com uma tradicional celebração chinesa – o festival do bolo Lunar (ou festival da Lua), que coincide todos os anos com o equinócio de Outono do calendário solar.

Nesta altura as crianças “pegam nas suas lanternas para celebrar a Lua nas suas mãos”, uma tradição “que nunca se perdeu em Macau”, conta o arquitecto. As esculturas “gigantescas” de Marreiros, com entre seis e doze metros, são uma interpretação contemporânea da Lanterna do Coelhinho, uma estrutura de bambu e papel colorido que existe há mais de 200 anos em Macau. “Aqui, interpreto de forma contemporânea e em vez de utilizar bambu utilizo uma estrutura aligeirada de aço, para aguentar os tufões”, garantiu Marreiros.

Apesar de ser o autor de metade destas “estruturas de luz”, como gosta de lhes chamar, Carlos Marreiros convida todos os anos artistas internacionais. Este ano, há estruturas da autoria da portuguesa Ana Jacinto Nunes, e ainda de uma britânica, de um italiano, de um chinês e de um local, de Macau.

Para a terceira edição Marreiros escolheu o tema “Love is in the air” (o amor está no ar). “A ideia é muito simples”, confessa, mas, “para que se torne popular”, deve seguir uma mensagem simples. Este ano é isso mesmo: “o amor nas suas várias formas”, disse. Por fim, o arquitecto mostrou vontade de continuar a organizar o festival nos próximos anos, em que espera estender as estruturas iluminadas “a toda a avenida”.

A 29ª edição do CIFAM teve início, também, no passado sábado, com as actuações das equipas das Filipinas e da Coreia do Sul, sob o tema “Harmonia das Cores Mágicas”. Nos próximos dois sábados será a vez, respectivamente, das equipas do Japão e Bélgica e de França e Portugal, sempre pelas 21 horas. A 24 de Setembro vão actuar a Alemanha e a Áustria e, a 1 de Outubro, a Itália e a China. Cada actuação tem a duração de cerca de 18 minutos, podendo o público assistir aos espectáculos na zona ribeirinha em frente à Torre de Macau ou no canal em língua chinesa da TDM.

Durante o CIFAM vai decorrer em simultâneo o Arraial do Fogo-de-artifício com gastronomia, espectáculos e jogos. Nos próximos dois dias do espectáculo – 8 e 15 de Setembro – serão também realizadas actividades de promoção do Ano da Gastronomia de Macau, tais como demonstrações de confecção artesanal de “barba de dragão” e workshops para pais e filhos. Em todas as noites de espectáculo de fogo-de-artifício haverá também tendas para vender produtos alimentares.

Em paralelo com a organização do CIFAM, a Direcção dos Serviços de Turismo realiza também outras quatro actividades: Concurso de Fotografia, Concurso de Desenho para Estudantes, Concurso de Design do Troféu do CIFAM e Concurso de Composição de Canção.