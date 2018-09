André Couto brilha no Circuito de Ningo

O piloto português André Couto teve um fim-de-semana em grande no Circuito de Ningbo, naquela que foi a estreia a representar a MacPro Racing Team em prova a contar para o campeonato chinês de carros de turismo.

No sábado, o piloto de Macau não deu hipótese à concorrência e venceu as duas provas do dia, de manhã e de tarde. “Estou contente, não estávamos à espera. Correr aqui [em Ningbo] foi uma coisa de última hora. Vir para uma pista e para um carro que não conheço e conseguir este bom resultado é, obviamente, bom”, referiu na ocasião André Couto, em declarações à Rádio Macau.

O piloto de Macau regressou ontem à estrada e terminou na terceira posição, precisamente o lugar de onde tinha partido na grelha de partida. Ao volante de um Honda Civic, André Couto chegou a estar em primeiro, mas acabou por ser ultrapassado por Sunny Wong, de Hong Kong, que acabaria por vencer a corrida, seguindo-se Tang You Xi, da China continental.