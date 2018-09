Ampliação da EPM ainda não será para este ano lectivo

O projecto de ampliação das instalações da Escola Portuguesa de Macau (EPM) ainda não vai avançar durante este ano lectivo e nem há uma data prevista para o início da obra. Manuel Machado, presidente da direcção da EPM, diz que a instituição atingiu o limite das suas capacidades, mas que, ainda assim, este ano não se farão sentir constrangimentos.

Para a EPM, o ano lectivo começa esta quarta-feira, dia 5 de Setembro, mas ainda não será desta que o projecto de alargamento do espaço vai arrancar. Ao PONTO FINAL, Manuel Machado, presidente da direcção da escola portuguesa disse que o projecto de expansão está a seguir os trâmites normais, mas que ainda não há data para o início das obras.

“O projecto de expansão da escola está a seguir os trâmites normais, mas ainda não arranca este ano”, disse Manuel Machado, explicando a necessidade urgente de um alargamento das instalações: “Este projecto é extremamente necessário, já que a EPM atingiu o limite máximo das suas capacidades. É fundamental termos mais salas de aulas a funcionar”. Apesar das limitações, Manuel Machado garante que este ano lectivo não se vai notar nenhum constrangimento para os alunos. “Continuamos a poder ter todos os alunos dentro da escola, nenhuma turma será excluída”, disse.

O plano de expansão em causa já foi mencionado há quatro anos e, em 2016, o presidente do Conselho de Administração da Fundação Escola Portuguesa de Macau, Roberto Carneiro, garantiu ao jornal Tribuna de Macau que as obras de expansão iriam começar precisamente no ano lectivo de 2018/2019. Tendo em vista a ampliação das instalações, foi solicitada em 2017, pela Fundação EPM, a emissão da planta de condições urbanísticas.

O projecto deverá passar por aumentar em altura o complexo de ensino, com um bloco com entre 10 e 12 pisos, que acrescente quatro mil metros quadrados ao edifício. O objectivo é que a EPM tenha capacidade para receber 800 alunos por ano lectivo.

Para este ano lectivo, a EPM contratou mais três docentes a tempo inteiro e um a tempo parcial. No total, a escola portuguesa tem agora 66 professores. Quanto ao número de alunos, este ano a EPM já tem registadas 598 matrículas. “Mas acredito que esse número ainda vai crescer até ao início do ano lectivo”, disse o director da EPM. Recorde-se que, no ano passado, o número de matrículas na EPM era de 570. O ensino especial também merece atenção por parte de Manuel Machado: “Continuamos a apoiar os alunos e a contratar mais docentes para o ensino especial, este ano há cinco professores para esta área e dois psicólogos”.

O ano lectivo 2018/2019 arranca, para a EPM, já a meio desta semana, entre segunda e terça-feira vão ser realizadas uma série de reuniões preparatórias entre os professores. As boas-vindas aos alunos serão dadas na quarta-feira.