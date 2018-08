Operadoras de jogo ponderam operação conjunta de ‘shuttles’ na Ponte do Delta

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) confirmou que as seis operadoras de jogo planeiam operar em conjunto ligações de ‘shuttle bus’ entre a entrada de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e os dois terminais marítimos.

Stacey Qiao

Em resposta a uma interpelação escrita de Ella Lei, Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), confirmou que as operadoras de jogo planeiam operar em conjunto os ‘shuttle bus’ dos casinos, com as rotas a ligar a entrada de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau com o Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior e o Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa. A DSAT, de acordo com Lam, também tem vindo a criar condições favoráveis para a operação conjunta.

A pergunta da deputada em Junho citava o “Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria de Turismo de Macau” e exortava o Governo a integrar as linhas e paragens dos ‘shuttle bus’ dos casinos. “O Plano Geral apontava que há um excesso de oferta dos ‘shuttle bus’ dos casinos fora das horas de ponta. Isto sugere que um sistema de partilha de ‘shuttle bus’ pode ser estabelecido de forma a escalonar melhor os turnos e as rotas, e fazer face à inadequação da capacidade do tráfego de Macau”, escreveu Lei.

De acordo com as estatísticas do ano passado, havia 470 ‘shuttle bus’ de vários casinos e o número de turnos diários excedia os 8.500. “No entanto, com a falta de uma coordenação e regulamentação efectiva do Governo, os casinos apenas tinham em conta as suas próprias necessidades, o que resulta em baixos benefícios operacionais de certas rotas ou turnos”, observou a deputada. “A integração de rotas e paragens e a redução de ‘shuttle bus’ podia melhorar a eficiência operacional, aliviar o stress nas estradas e controlar a poluição”, propôs.

O director da DSAT respondeu que a operação conjunta já foi alcançada entre os hotéis do Cotai, bem como nas rotas das Portas do Cerco. Lam Hin San confirmou a operação conjunta dos ‘shuttle bus’ dos casinos na Ponte do Delta e disse que as novas rotas vão ser ligadas com outras já existentes. “A DSAT regulou os pontos de tomada e largada de passageiros dos autocarros dos turistas e dos ‘shuttle bus’ dos casinos e hotéis do lado Este da Praça das Portas do Cerco, no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior e no Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa”, referiu.

Em relação à questão da deputada sobre como melhorar a capacidade geral do tráfego da cidade, Lam respondeu: “A questão requere a coordenação de esforços de diferentes departamentos governamentais, como a avaliação do fluxo das multidões e a capacidade do tráfego em locais turísticos populares, o melhoramento dos serviços de táxis, uma melhor gestão dos veículos dos hotéis e casinos e a mudança das exigências transfronteiriças para o Posto Fronteiriço do Cotai para aliviar o stress de outras entradas”.