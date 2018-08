Número de excursionistas diminui 3,3% em termos anuais

Macau recebeu no mês de Julho 771 mil excursionistas, representando um aumento de 14% em termos mensais mas uma diminuição de 3,3% em termos anuais. Foi do interior da China que chegou o maior número de excursionistas (611 mil) que, ainda assim, decresceu 7,5% em comparação com o período homólogo. Em sentido contrário, o número de visitantes da Coreia e de Taiwan aumentou, respectivamente, em 30,6% e 59,4%, para 49 mil e 63 mil.

No mês passado os hotéis e pensões de Macau hospedaram 1,225 milhões de pessoas, o que representa uma subida de 1,1% em termos anuais. Se, por um lado, os hóspedes da China continental aumentaram em 6,2% para 841 mil, por outro lado, os da Coreia, Hong Kong e Taiwan decresceram, respectivamente, 21,8%, 8% e 3,9% para 38 mil, 152 mil e 48 mil.

A taxa de ocupação média dos hotéis e pensões em Julho foi de 89,9%, representando uma ligeira descida de 0,9% face ao período homólogo. Tanto a taxa de ocupação média dos hotéis de cinco estrelas como dos hotéis de quatro estrelas foi de 92,7%, tendo a primeira registado um aumento de 1,8% e a segunda uma diminuição de 0,1%. O período médio de permanência dos hóspedes foi de 1,5 noites no mês passado. Até ao final do mês passado existiam em Macau 116 hotéis e pensões, mais 9% em termos anuais, disponibilizando um total de 39 mil quartos. A maior fatia é ocupada pelos hotéis de cinco estrelas que detêm 24 mil quartos, ou 61,9% do total.

Nos primeiros sete meses do ano os hotéis e pensões de Macau alojaram 8,095 milhões de hóspedes, mais 6,8% em comparação com o período homólogo. A taxa de ocupação média foi de 88,7%, representando uma subida de 3,2%. O período médio de permanência dos hóspedes foi de 1,5 noites, sendo que o número de visitantes que se hospedaram em Macau representou 73,4% do total de turistas.