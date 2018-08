Macau ocupa nono lugar mundial nas receitas de turistas internacionais

Os 35 mil milhões de dólares americanos que os turistas internacionais deixaram em Macau no ano passado foram suficientes para a cidade alcançar a nona posição a nível mundial neste indicador. A informação consta no mais recente relatório da Organização Mundial do Turismo, referente a 2017.

Catarina Vila Nova

Macau alcançou o nono lugar mundial dos países e regiões que mais receitas de turistas internacionais arrecadaram no ano passado, de acordo com o relatório recentemente divulgado pela Organização Mundial do Turismo (OMT). Com um aumento de 17,6% neste indicador, a RAEM subiu três lugares no ranking liderado pelos Estados Unidos da América (EUA). O relatório indica que a China foi líder mundial em termos de despesas, com os turistas chineses a terem gasto mais de 257 mil milhões de dólares americanos no ano passado.

Trinta e cinco mil milhões de dólares norte-americanos foi o valor deixado pelos turistas internacionais em Macau no ano passado. O montante, que corresponde a um aumento de 17,6% face ao ano anterior, foi suficiente para a RAEM entrar no top 10 e ocupar a nona posição. Os Estados Unidos levam uma clara vantagem neste indicador, com os turistas internacionais a terem gasto mais de 210 mil milhões de dólares no país em 2017. Bastante atrás ficou a Espanha, cujos 68 mil milhões de dólares lhe atribuíram o segundo lugar, seguida de França, com 60,7 mil milhões.

No primeiro lugar do top 10 das chegadas de turistas internacionais ficou França, com 86,9 milhões. Seguiu-se Espanha, com 81,9 milhões e, em terceiro lugar, os Estados Unidos, com 75,9 milhões. A Turquia, que subiu dois lugares, passando a ocupar a oitava posição, foi o país do top 10 que conheceu o maior aumento de turistas internacionais, em 24%, fixado em 37,6 milhões. Na décima posição ficou a Tailândia que, no ano passado, recebeu 35,4 milhões de turistas internacionais. Em 2017, de acordo com dados oficiais, Macau recebeu um número recorde de 32,6 milhões de visitantes, mas apenas 3,1 milhões foram turistas internacionais.

Em termos globais, a OMT registou 1,323 milhões de turistas internacionais e 1,340 mil milhões de dólares em receitas, o que corresponde, respectivamente, a um aumento de 7% e 5%. Foi à Europa que chegaram mais de metade (51%) dos turistas a nível mundial, seguida da Ásia e Pacífico (24%), Américas (16%), África (5%) e, por fim, do Médio Oriente (4%). Os valores alteram-se no parâmetro das receitas, com a Europa a reclamar 39%, a Ásia e Pacífico com 29%, as Américas com 24%, o Médio Oriente com 5% e, no fim, África, com 3%.

No ano passado, a Europa recebeu 671 milhões de turistas internacionais, mais 8% face ao ano anterior, que gastaram, no total, 519 mil milhões de dólares. O Médio Oriente foi a região menos visitada, onde chegaram 58 milhões de turistas internacionais, por pouco ultrapassada por África que, no ano passado, recebeu 63 milhões de visitantes internacionais. A região da Ásia e Pacífico foi visitada por 323 milhões de turistas internacionais, que deixaram um total de 390 mil milhões de dólares.

A OMT atribuiu o crescimento do número de turistas internacionais a nível global, bem como das suas despesas, à “procura sustentada por destinos em todas as regiões do mundo, incluindo uma recuperação firme dos desafios à segurança em recentes anos”.