Justiça chinesa rejeita cobrar dívida de jogo a “amiga” de ‘junket’

Um tribunal chinês de segunda instância rejeitou a tentativa de uma “amiga” de uma promotora de jogo VIP em Macau de cobrar uma dívida de jogo. Apesar do desaire, os analistas dizem que os promotores não vão desistir de procurar formas de recuperar o dinheiro malparado no continente.

Vítor Quintã

O Tribunal Popular Intermédio de Jinhua, na província de Zhejiang, no Leste da China continental, rejeitou um recurso que pedia a cobrança de um empréstimo de meio milhão de dólares de Hong Kong que um jogador chinês desbaratou nos casinos de Macau, avançou ontem o “Youth Times”. Segundo o diário estatal, o pedido foi apresentado por uma “amiga” de uma promotora de jogo VIP, que alegou ter adquirido essa dívida. Mas os juízes da segunda instância sublinharam que qualquer empréstimo ligado ao jogo não é reconhecido no continente. Apesar do desaire, analistas dizem que os promotores, conhecidos por ‘junkets’, não vão desistir de encontrar formas para recuperar o crédito malparado a jogadores chineses.

O caso começa em 2015, quando Lao Zhao veio jogar aos casinos de Macau. Após ter perdido todo o dinheiro que trazia, o residente da cidade de Dongyang, em Zhejiang, pediu ajuda a uma mulher identificada como Jin. A residente de Macau disse ser membro de uma sala de jogo VIP no casino City of Dreams e ofereceu-se para conceder um empréstimo no valor de meio milhão de dólares de Hong Kong. Lao tinha 15 dias para devolver o dinheiro ou pagar juros correspondentes a uma taxa anual de 48 por cento. Um valor possivelmente ilegal, tendo em conta que em 2016 o Tribunal de Segunda Instância de Macau decidiu que o máximo permitido por lei é 29,25 por cento.

O azar de Lao continuou e ele rapidamente perdeu também o dinheiro que tinha pedido emprestado, antes de regressar à China continental. Foi então que Jin transferiu a dívida para uma “amiga” chinesa, identificada pelo apelido Hu. Ao contrário do que é normal na compra de pacotes de dívida malparada, que são vendidos com um desconto que reflecte a potencial dificuldade de cobrança, Hu pagou a Jin mais do que o valor do empréstimo, 450 mil renmimbi (532,5 mil patacas).

Em Janeiro passado, a chinesa apresentou um processo em Dongyang a pedir o arresto dos bens de Lao para pagamento do empréstimo. Ela defendeu que, após a transferência, a dívida tinha deixado de estar ligada ao jogo e, como tal, passava a ser reconhecida na China continental. Um argumento rejeitado em Abril pela primeira instância e novamente no mês passado pelo Tribunal Popular Intermédio de Jinhua. “As dívidas de jogo são uma forma de crédito ilegal, não reconhecido pela lei, e a natureza do empréstimo não se altera com a transferência dos direitos para um novo credor”, refere o veredicto, citado pelo “Youth Times”.

Sem surpresas

A decisão do tribunal chinês não surpreende Ben Lee, sócio da consultora IGamiX Management and Consulting. “A surpresa é que ela [Hu] tenha sequer tentado ir por esse caminho nos tribunais do continente”, disse o analista ao PONTO FINAL. Outro analista, Grant Govertsen, concorda e diz não ter conhecimento de outros casos em que pessoas ligadas aos promotores de jogo VIP de Macau tenham tentado recorrer à justiça chinesa para recuperar dinheiro malparado. “Os ‘junkets’ conhecem a lei” da China continental, sublinhou ao PONTO FINAL o director-executivo da unidade asiática do banco de investimento Union Gaming.

Mas isso não quer dizer que os promotores de jogo tenham desistido de recuperar os empréstimos a jogadores chineses, diz Ben Lee. Por exemplo, o veterano ‘junket’ Tony Tong tornou-se em 2016 vice-presidente da China Credit & Risk Management Association, um grupo com ligações ao Governo Central dedicado à “protecção de empresas” contra crédito de risco. Nesse mesmo ano, Tony foi um dos envolvidos na saga que levou Huang Shan, um antigo patrão de uma promotora VIP que terá fugido com 1,3 mil milhões de dólares norte-americanos (10,3 mil milhões de patacas), a alegadamente “entregar-se voluntariamente” aos credores.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América defende que este tipo de operação nas margens da lei é frequente. Nos sucessivos relatórios sobre Macau, o Departamento norte-americano tem escrito que há ligações entre os ‘junkets’ e as tríades chinesas do crime organizado, nomeadamente na cobrança de dívidas de jogadores do continente. Em 2016, ainda durante a campanha anticorrupção lançada pelo Presidente chinês Xi Jinping, o crédito malparado dos promotores de jogo chegou aos 46 mil milhões de dólares de Hong Kong, disse na altura o presidente da Associação de Mediadores de Jogos e Entretenimento de Macau, Kwok Chi Chung.

Ainda assim, os ‘junkets’ têm rejeitado as acusações, defendendo publicamente que na maioria das vezes não é necessário recorrer nem aos tribunais nem a coerção para recuperar os empréstimos, uma vez que os jogadores chineses não querem ficar arredados dos casinos. Grant Govertsen confirma que “estas pessoas tipicamente querem poder voltar a Macau, por isso é do interesse deles honrar qualquer dívida pendente”.