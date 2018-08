Zona do Canídromo deverá ter pelo menos 400 lugares de estacionamento

Pelo menos 400 lugares de estacionamento vão ser criados na zona do Canídromo. A informação foi ontem avançada pelas Obras Públicas, durante o Conselho do Planeamento Urbanístico, que apresentou o plano de aproveitamento do terreno.

Catarina Vila Nova

O plano de intervenção urbanística e aproveitamento do terreno do Canídromo, ontem apresentado pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Obras Públicas (DSSOPT) no Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU), prevê a criação de, pelo menos, 400 lugares de estacionamento naquela zona. Para além da construção de escolas e do alargamento do Centro Desportivo Lin Fong, o terreno será também destinado a instalações de serviços sociais e governamentais. A questão do estacionamento foi a que mais preocupou os conselheiros, que consideraram insuficiente o número de 400 lugares.

As Obras Públicas determinaram que “a dimensão das instalações desportivas não pode ser inferior à dimensão actual, devendo-se aumentar de forma adequada os espaços das instalações desportivas”. A este respeito, propõe-se a manutenção do Centro Desportivo Lin Fong e a adição de uma piscina, um pavilhão polidesportivo e um campo de treino para atletismo e futebol. O espaço deverá ainda ser utilizado para a construção de instalações de serviços sociais, como creches e centros de serviços para idosos, e instalações governamentais, para dar resposta ao aumento previsto de 13 mil pessoas naquela zona.

Na sequência do que havia sido anunciado no início do mês pelo Chefe do Executivo, as Obras Públicas mantêm agora a proposta de utilização do espaço subterrâneo para a construção de instalações de prevenção contra desastres, como um reservatório de retenção de água. Já nos terraços e coberturas de edifícios a DSSOPT sugere que sejam criados espaços verdes a céu aberto. De acordo com o plano ontem apresentado, as instalações desportivas vão ocupar a maior parte – 65% – do terreno, que tem uma área de 40.425 metros quadrados. As escolas deverão ocupar cerca de 20% do lote, seguidas das instalações de serviços sociais e governamentais (cerca de 10%) e, por fim, das zonas para peões (5%).

Para além da sugestão de construção de, no mínimo, 400 lugares de estacionamento na zona, as Obras Públicas propõem também que a Avenida do General Castelo Branco passe a ter três faixas de rodagem no sentido Sul. A DSSOPT sugere ainda a extensão para Leste do sistema pedonal, no sentido da Avenida do Almirante Lacerda, e para Oeste, no sentido da Bacia Norte do Patane.

A questão do estacionamento e da circulação na zona em redor do Canídromo foi a que mais preocupou os conselheiros do CPU, com vários membros a apontarem que 400 lugares não são suficientes. Li Canfeng, director da DSSOPT, respondeu que as quatro centenas são apenas o “requisito mínimo que a lei exige”, mas não avançou com qualquer outro número, garantindo que o espaço subterrâneo será aproveitado “ao máximo”. Os conselheiros deixaram também a sugestão de criar passagens aéreas para aceder ao terreno, de forma a aumentar a segurança da circulação dos peões.

Por enquanto ainda não há qualquer calendarização para o início das obras de aproveitamento do terreno, nem nenhuma previsão para a sua finalização. “Temos tantos trabalhos para fazer e ainda quer que eu defina um calendário? Fazer uma previsão é irreal e impossível”, declarou Li Canfeng, em resposta ao conselheiro e deputado Mak Soi Kun.

Questionada construção de escritórios dos Serviços de Alfândega na Barra

Durante a reunião de ontem do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU), foi discutida a planta de condições urbanísticas de um terreno localizado entre a Travessa do Petróleo e a Travessa do Gelo, destinado à construção de escritórios para os Serviços de Alfândega (SA). Este projecto foi questionado pelo arquitecto Rui Leão, tendo em conta o plano pensado para a zona da Barra, uma das zonas de atracção turística da cidade. “Sendo um serviço público sem grande componente de fruição do público, é um bocado questionável porque é que está localizado junto à Doca de D. Carlos. Não faz muito sentido colocar um edifício paramilitar restrito neste local”, afirmou o conselheiro. Li Canfeng, director da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), disse que iria considerar as opiniões apresentadas, mas manteve que aquele “é um terreno do Governo”. “É um terreno do Governo e, por isso, nós mantemos as funções e finalidades, mas vamos registar as vossas opiniões. Já estamos a usar as instalações e espero que não se esqueçam que este terreno é um terreno do Governo”, declarou. Em resposta, Rui Leão pediu que se chegasse a “um compromisso”, alertando para a possibilidade de ser construída uma barreira que impeça a utilização da doca como passeio e inviabilizando o usufruto do público. C.V.N.

Obras Públicas ponderam ligação pedonal entre Zona A e Península

As Obras Públicas estão a estudar a possibilidade de criar uma ligação pedonal entre a Zona A dos Novos Aterros e a Península de Macau. A informação foi ontem avançada por Li Canfeng, director da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), durante a reunião do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU). “Estamos a pensar que haja uma ligação com outras áreas e não gostaríamos que houvesse apenas uma ligação para transportes motorizados mas também uma ligação pedonal”, afirmou o dirigente. Quanto ao estacionamento naquela zona, Li Canfeng defendeu que seja bem aproveitado o espaço subterrâneo. “Por estarmos preocupados com as inundações, vamos deixar de construir parques de estacionamento subterrâneos? Não”, declarou o director das Obras Públicas. C.V.N.