Riquexós: Associação refuta alegações sobre ocultação de dinheiro do Governo

A Associação de Condutores de Triciclos de Macau respondeu às alegações de que escondia subsídios do Governo e afirmou que o descontentamento de outros condutores resultou da mudança no contrato de aquisição por parte da Direcção dos Serviços de Turismo.

Stacey Qiao

Em resposta à acusação por parte de um grupo de condutores de riquexós de que a associação do sector, a Associação de Condutores de Triciclos de Macau, tem ocultado apoios do Governo, o director-geral da associação, Ho Wa Fok, que foi o principal alvo da queixa dos motoristas, realizou ontem uma conferência de imprensa para refutar a acusação. Dois funcionários da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) e um da Federação dos Transportes também apoiaram as declarações de Ho na conferência.

“Antes de mais, quero esclarecer que a Associação de Condutores de Triciclos de Macau nunca recebeu qualquer auxílio ou subsídio do Governo”, começou por dizer Ho. “O dinheiro que obtivemos da Direcção dos Serviços de Turismo foi da compra dos nossos serviços por parte do Governo, que começou em 2011. Não houve absolutamente nenhum subsídio”, repetiu.

De acordo com Ho, os serviços contratados pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST) mantiveram-se praticamente os mesmos entre 2011 e 2017, com a excepção dos ajustes nos locais turísticos onde os riquexós seriam expostos. Sob o original “Esquema de Promoção de Riquexós”, entre quatro a cinco riquexós eram exibidos em atracções turísticas e os motoristas ofereciam passeios curtos, de três a cinco minutos a cada hora de trabalho, a turistas. O pagamento do Governo era de 500 patacas por cada veículo por dia”, prosseguiu.

“Após várias sessões de deliberação do conselho de administração da associação, do conselho de supervisores e da assembleia geral, decidimos ter a participação dos condutores numa base voluntária, sendo que se revezariam para mostrar os seus veículos e transportar passageiros. Cerca de 20 participaram e receberam o pagamento de acordo com o seu tempo de trabalho real”, explicou Ho.

A razão pela qual o descontentamento dos motoristas crescido este ano, de acordo com Ho, é porque “a Direcção dos Serviços de Turismo mudou o conteúdo dos serviços unilateralmente”. “Eles queriam apenas os riquexós para exibição, não os condutores. A quantia foi posteriormente cortada de 500 para 250 patacas por veículo, por dia”, disse Ho.

Quanto à alegação de que o acordo de riquexós em exibição foi feito de forma injusta, Ho disse ao PONTO FINAL que “a Direcção dos Serviços de Turismo solicitou que os riquexós tivessem uma cobertura de estilo clássico – os dobráveis –, e havia apenas cerca de 10 riquexós aptos na nossa associação. Também precisávamos de descartar aqueles que eram o único riquexó que um membro possuía. Então, no final, escolhemos os cinco veículos e a decisão foi aprovada pelos nossos directores e membros. Esses manifestantes também estavam lá”, insistiu.

A associação decidiu que, ao abrigo do novo esquema, cada proprietário de riquexó em exposição obteria 1.500 patacas por mês no primeiro trimestre de 2018, e 700 patacas por mês no segundo trimestre. A parte restante, após dedução da manutenção e dos custos de transporte, seria dividido e dado a 45 membros elegíveis da associação. “No primeiro trimestre, cada membro receberia 2.520 patacas. 28 membros já recolheram a sua parte. Na verdade, beneficiaram do esquema mais pessoas do que antes, de cerca de 20 para mais de 40.”

O esquema foi suspenso pela Direcção dos Serviços de Turismo no dia 1 de Julho devido às preocupações sobre “as opiniões divididas dentro da associação, de acordo com o jornal Exmoo.

O PONTO FINAL contactou a Direcção dos Serviços de Turismo que confirmou que o pagamento atribuído aos condutores surgiu pela “aquisição de serviços” e não como subsídios. Foi ainda revelado que a qualidade de serviços de modelos mais antigos de riquexós não é satisfatória. “Entre 2015 e 2017 recebemos oito queixas relativamente ao esquema de promoção, na maior parte dos casos porque os condutores não providenciaram passeios gratuitos como estipulava o contrato. Para além disso, conduzimos 128 inspecções em 2017, sendo que 30% delas identificaram ausência de condutores nos locais adequados”, refere a DST.

Uma reportagem da TDM avançou que a directora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, espera que a disputa dentro da associação possa ser resolvida de forma pacífica e rápida, e que o esquema de promoção seja retomado antes dos feriados do Dia Nacional.