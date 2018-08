Procura de mão-de-obra no comércio a retalho em crescendo

No término do segundo trimestre deste ano registaram-se ao serviço 61,288 trabalhadores no comércio por grosso e a retalho, número que, de acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), representa um aumento de 2,2% em relação ao fim do trimestre homólogo de 2017. No mesmo período, havia 2,444 vagas neste ramo de actividades, ou seja, mais 387 vagas em termos anuais.

Durante o trimestre em análise, no comércio a retalho a taxa de vagas (7,7%) subiu 1,4 pontos percentuais em termos anuais, ao mesmo tempo que a taxa de rotatividade de trabalhadores (4,8%) desceu 1,5%. A DSEC indica que houve “um aumento da procura de mão-de-obra neste ramo de actividade”.

Nas actividades de segurança existiam 11,513 trabalhadores ao serviço, tendo-se registado uma subida de 7% em termos anuais – o aumento mais significativo neste trimestre. A remuneração média dos trabalhadores a tempo completo em Junho último foi de 12.810 patacas, representando menos 1,2% em termos anuais.

No caso do ramo dos transportes, armazenagem e comunicações, contaram-se 11,251 trabalhadores, ou seja, menos 2,5% em termos anuais, com o mês de Junho a registar uma remuneração média dos trabalhadores a tempo completo de 21,260 patacas – um crescimento de quase 4%.

A DSEC avança ainda que as actividades de tratamento de resíduos sólidos e líquidos públicos empregavam 862 trabalhadores – menos 0,5%, em termos anuais. Os trabalhadores a tempo completo tiveram uma remuneração média de 18,420 patacas no mês de Junho, equivalendo a uma subida de 1,5%, também em termos anuais.

Os “transportes, armazenagem e comunicações” tinham ao seu serviço 11.251 trabalhadores, ou seja, menos 2,5%, em termos anuais. Em Junho de 2018 a remuneração média dos trabalhadores a tempo completo fixou-se em 21.260 Patacas, tendo crescido 3,9%, em termos anuais.