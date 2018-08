Nicolas Cage confirmado como embaixador de talentos do IFFAM 2018

O actor e produtor cinematográfico Nicolas Cage aceitou o convite para estar presente no Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM, na sigla inglesa) deste ano como embaixador de talentos e para conduzir uma master class. A 3ª edição do festival, que mantém como director artístico Mike Goodridge, está agendada para os dias 8 a 14 de Dezembro.

Cage, reconhecido actor, realizador e produtor ítalo-americano, junta-se a Aaron Kwok, que chega de Hong Kong, como embaixador de talentos do IFFAM. A organização do festival afirma que estes convidados “reflectem a ambição de reunir profissionais da indústria local e internacional, destacar a cultura oriental e ocidental de Macau e introduzir audiências para o melhor do cinema internacional”.

Já Mike Goodridge comenta que “Nicolas Cage é um actor brilhante e icónico e uma estrela que atravessa gerações”. “Estamos orgulhosos e satisfeitos por recebê-lo em Macau este ano como nosso embaixador de talentos e para mostrar o seu extraordinário novo filme, ‘Mandy’”, disse o director artístico, citado em comunicado.

Nicolas Cage vai marcar presença na cerimónia de inauguração do IFFAM, que terá lugar no dia 8 de Dezembro, e participa numa master class no dia seguinte. A organização ainda não detalha os eventos, mas avança alguns destaques do programa deste ano. Uma das novidades é o “New Chinese Language Cinema” (ou “Novo Cinema em Língua Chinesa”), mostra de quatro a seis filmes que representam a escolha da equipa de programação como o melhor cinema em língua chinesa apresentado pela primeira vez em 2018.

Em comunicado salienta-se ainda a competição internacional que engloba um máximo de 12 longas-metragens e servirá de montra para os realizadores que têm o seu primeiro ou segundo filme. Na calha está um prémio pecuniário de 60 mil dólares norte-americanos. Sobre a possibilidade de criação de uma secção de cinema dos países lusófonos ou da Ásia na edição deste ano, avançada no ano passado pela presidente da Comissão Organizadora do IFFAM, Helena de Senna Fernandes, ainda não foi confirmada. J.F.